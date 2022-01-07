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    Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölün yüzeyi dondu.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.01.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:38
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    Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu

    Kış mevsiminin soğuk yüzü, Sivas'ta kendini gösteriyor.

    Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi, düşük seyreden sıcaklık değerlerinin ardından buz tuttu.

    GÖL DONDU

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.

    Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu ViDEO

    KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

    Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.

    Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki ağaçların üzeri de kırağı ile kaplandı.

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