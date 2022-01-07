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- Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu
Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölün yüzeyi dondu.
- AA & Ensonhaber
- 07.01.2022 - 10:16
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:38
Kış mevsiminin soğuk yüzü, Sivas'ta kendini gösteriyor.
Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi, düşük seyreden sıcaklık değerlerinin ardından buz tuttu.
GÖL DONDU
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.
Sivas'ta Tödürge Gölü buz tuttu ViDEO
KORUMA ALTINDA BULUNUYOR
Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.
Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki ağaçların üzeri de kırağı ile kaplandı.