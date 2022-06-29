Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

Sivas'ta yapım aşamasındaki yük vagonuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince zeytinyağı dökülerek kurtarıldı.

Sivas'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne fabrikada, üretimi yapılan vagonlardan birinin alt tarafındaki boji içine kedi girdi.

Kediyi farkeden işçiler çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkarabilmek için çaba sarfetti.

Zeytinyağı dökerek çıkardılar

Kedinin sıkıştığı yere zeytinyağı döken ekipler, alanın kayganlaşmasıyla kurtardı



DHA'nın haberine göre durumu iyi olan kedi, sokağa salındı.

Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı VİDEO







