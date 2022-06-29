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    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

    Sivas'ta yapım aşamasındaki yük vagonuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince zeytinyağı dökülerek kurtarıldı.
    • 29.06.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:21
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    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

    Sivas'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Bölge Müdürlüğü'ne fabrikada, üretimi yapılan vagonlardan birinin alt tarafındaki boji içine kedi girdi.

    Kediyi farkeden işçiler çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı.

    Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkarabilmek için çaba sarfetti.

    Zeytinyağı dökerek çıkardılar

    Kedinin sıkıştığı yere zeytinyağı döken ekipler, alanın kayganlaşmasıyla kurtardı

    DHA'nın haberine göre durumu iyi olan kedi, sokağa salındı.

    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı VİDEO


    Sivas ta vagon bojisine sıkışan kedi zeytinyağı ile kurtarıldı #1

    Sivas ta vagon bojisine sıkışan kedi zeytinyağı ile kurtarıldı #2


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