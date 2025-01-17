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DHA

Sivas'ta ilginç bir düğün kayda geçti.

Baba mesleği olan nakliyecilik ile tır şoförlüğü yapan Osman Temel, Adalet Temel ile dünyaevine girdi.

Temel, düğününün mesleğiyle uyumlu olması için farklı bir yol seçti.

TIRINI GELİN ARABASI OLARAK SÜSLEDİ

Kendi kullandığı tır çekicisini gelin arabası gibi süsleyen Temel, hayatını birleştirdiği Adalet Temel'i de yanına alarak, kentte akrabalarıyla birlikte konvoy yaptı.

Kentin işlek caddelerinde gelin arabası olarak süslenmiş tır çekicisi ile tur attı.

Çekici içinde gelin ve damadı görenler, şaşkınlık yaşadı. Bir süre kentte çekici ile dolaşan gelin ve damat, daha sonra düğünlerinin yapılacağı salona geçti.

"GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

Çekici gelin arabası, geçtiği yerlerde ilgiyle karşılandı. Ailesinin yaklaşık 40 yıldır tırla nakliye işiyle uğraştığını belirten Osman Temel, "Bizim genelde ailemizde herkes bu işi yapıyor. Bu durumdan dolayı da bize yakışanın da tır olduğunu düşündüğümüz için çekiciyi gelin arabası yaptık. Görenler fotoğraf çektirdi, bize çok ilgi gösterdiler. Tabii alışık olmadıkları için şaşıranlar oldu. İçimizden gelen buydu. Mutluyuz." dedi.