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    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı

    Kangal'da yağmur duası sırasında aniden bastıran yağmur çiftçileri sevindirdi.
    • 08.06.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 16:54
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    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı

    Sivas’ın Kangal ilçesinde Sivil Toplum Örgütleri ve ilçede yaşayan çiftçiler, uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle yağmur duası organize etti.

    Yağış almayan ilçede kuraklıktan dolayı hasat zamanı ürünlerinde rekolte kaybı yaşayacaklarını düşünen çiftçiler ve Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelerek hep bir ağızdan dua etti.

    Dua esnasında yağmaya başladı

    Dua esnasında bir anda yağmur yağmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur sevince neden oldu.

    Duanın tamamlanmasının ardından şükür için hayvan kesildi.

    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı ViDEO

    Sivas ta yağmur duası sırasında yağış başladı #1

    Sivas ta yağmur duası sırasında yağış başladı #2

    Sivas ta yağmur duası sırasında yağış başladı #3


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