Kangal'da yağmur duası sırasında aniden bastıran yağmur çiftçileri sevindirdi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde Sivil Toplum Örgütleri ve ilçede yaşayan çiftçiler, uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle yağmur duası organize etti.

Yağış almayan ilçede kuraklıktan dolayı hasat zamanı ürünlerinde rekolte kaybı yaşayacaklarını düşünen çiftçiler ve Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelerek hep bir ağızdan dua etti.

Dua esnasında yağmaya başladı

Dua esnasında bir anda yağmur yağmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur sevince neden oldu.

Duanın tamamlanmasının ardından şükür için hayvan kesildi.

Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı ViDEO





