Sivas’ta yaşlı kadın biriktirdiği 500 bin TL’yi cami için bağışladı

Sivas’ta yaşlı kadın biriktirdiği 500 bin TL’yi cami için bağışladı

Kanser tedavisi nedeniyle bağışını geciktiren, sonrasında da ilk fırsatta yardımını yapan yaşlı kadın, “Çorba da benimde tuzum olsun istedim. Bana dua edin” dedi.

Sivas’ta yaşayan 68 yaşındaki Gülbeyaz Topgül, biriktirdiği yarım milyonu kent meydanında yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesine bağışlamak istemişti.

Ancak yaşlı kadın devam eden kanser tedavisi nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat oldu ve çok arzuladığı bağışını gerçekleştiremedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TESLİM ETTİ

Bunun üzerine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç Topgül’ü evinde ziyaret etti.

Geçmiş olsun ziyareti sırasında, Topgül biriktirdiği 500 bin TL nakdi yardımı Başkan Bilgin’e teslim etti.

“BANA DUA EDİN”

Hayırsever Gülbeyaz Topgül yaptığı açıklamada, “Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas’ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benimde tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin.” ifadelerini kullandı.

“YARDIMINA BİZ ŞAHİT OLDUK”

Başkan Bilgin ise hayrı için Topgül’e teşekkür ederek “‘İnsan öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.’ Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin.” dedi.

Nakdi yardımı alan Başkan Bilgin, “Yardımına biz şahit olduk, rabbimde kabul eylesin” diyerek; parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç’a makbuz karşılığında teslim etti.