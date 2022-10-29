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    Sivas'ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı

    Kentte yeni bir mağazanın açılış indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Mağaza görevlilerin kontrol edemediği yoğunluk ekipler tarafından kontrol edildi.
    • 29.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 16:53
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    Sivas'ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı

    Sivas'ta, Alışveriş Merkezine yeni açılan mağazaya büyük ilgi gösterildi.

    İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar birbirini ezerek izdiham oluşturdu.

    AVM'de açılan mağazanın indirim yapacağını duyan tüketiciler bu fırsatı kaçırmamak için yarış haline girdi.

    Görevliler ve vatandaş arasında tartışma

    Açılışın ardından iş yerine giren kişilerle görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

    Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı.

    Polisler kalabalığı engelledi

    İHA'nın haberine göre, bölgeden geçen polis ekipleri ise iş yerinin dışındaki kalabalığın yola taşmaması için anonsla uyardı.

    Sivas’ta indirim izdihamı VİDEO

    Sivas ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı #1

    Sivas ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı #2

    Sivas ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı #3

    Sivas ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı #4

    Sivas ta yeni mağaza izdihamını polis ayırdı #5


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