Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
477.671
1.15%
BTXN Coin
12.27
-14.01%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Sivas'ta yenidoğan kuzunun halleri

    Havaların ısınmasıyla birlikte meraya çıkartılan sürünün içerisinde bir koyun doğum yaptı. Yenidoğan yavrunun hayata tutunma çabaları, görenleri mest etti.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta yenidoğan kuzunun halleri

    Sivas’ın Ulaş İlçesine bağlı Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı.

    Köyde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Cengiz Kaplan, ağılından çıkardığı sürüsünü meraya götürdüğü esnada bir koyununun aniden doğumu başladı.

    Durumu fark eden Kaplan, hemen kolları sıvayarak doğuma yardımcı oldu.

    Sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun ayağa kalkma çabaları renkli görüntüler oluşturdu.

    “Onlarda bizim yavrularımız”

    Küçükbaş hayvan yetmişinciliği yapan Cengiz Kaplanın eşi Tülay Kaplan, yenidoğan kuzuyu görünce mutlu olduğunu belirterek, “Sezon daha tamamlanmadı sürünün içersin de birkaç tane daha kuzulayacak olan var. Diğer koyunla kuzulamayı tamamladı kalan birkaç tane kaldı onları da yaylıma bıraktık. Araziye çıkınca anlıyorsun kuzulayacak olduğunu, yatıp kalkıyor. Bunlar ham Toklu olduğu için yardımcı olmak zorundasın yoksa doğum sırasında boğup öldürebilir. O yüzden eşim yarımcı oldu kuzu sağlıklı doğdu. Bazı koyunlar yavrularını emzirmiyor, ilgilenmiyor. Biz annesine yardımcı olup emzirtiyoruz, biberonla kendimiz emziriyoruz. Hayata tutunan yaşıyor, tutunamayanda ölüyor zaten. Sürekli sesleniyor ayağa kaldırmaya çalışıyor birazdan kalkar ayağa. Mutlu olduk artık onlarda bizim yavrularımız” şeklinde konuştu.

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #1

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #2

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #3

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #4

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #5

    Sivas ta yenidoğan kuzunun halleri #6


    İlginizi Çekebilir

    Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli ilk uçak indi
    Gündem

    Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli ilk uçak indi

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Akdeniz'de turizm hareketleri ikiye katlandı
    Gündem

    Akdeniz'de turizm hareketleri ikiye katlandı

    Görüş Bildir