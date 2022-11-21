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    Sivas'taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

    Sivas'ta farklı bölgelere kurulan fotokapanlara, bölgedeki ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanların görüntüleri yansıdı.
    • 21.11.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 21:31
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    Sivas'taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri

    Türkiye'nin birçok bölgesinde yaban hayatı önemle takip ediliyor.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

    Zengin yaban ortamı kamerada

    Fotokapanlara, birçok yabani hayvanın yaşamıyla ilgili görüntüler yansıdı.

    Dağ keçileri ve domuzlar sürü halinde görüntülenirken, ayı ve kurtların da zaman zaman fotokapanlarla oynaması kayda alındı.

    Sivas'taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri SİVAS

    Sivas taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri #1

    Sivas taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri #2

    Sivas taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri #3

    Sivas taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri #4

    Sivas taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri #5


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