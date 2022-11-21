Sivas'ta farklı bölgelere kurulan fotokapanlara, bölgedeki ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanların görüntüleri yansıdı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaban hayatı önemle takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

Zengin yaban ortamı kamerada

Fotokapanlara, birçok yabani hayvanın yaşamıyla ilgili görüntüler yansıdı.

Dağ keçileri ve domuzlar sürü halinde görüntülenirken, ayı ve kurtların da zaman zaman fotokapanlarla oynaması kayda alındı.

Sivas'taki yaban hayatından fotokapan görüntüleri SİVAS

