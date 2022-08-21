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    Sivas'ya yaşlı çiftin papağan sevinci

    Sivas’ta 2 gündür kayıp olan papağanı bulan yaşlı çift gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:17
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    Sivas'ya yaşlı çiftin papağan sevinci

    Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahallesinde oturan Ahmet ve Döne Özalp ailesi yıllardır baktıkları Sultan isimli papağanı 2 gün önce kaybettiler.

    Yaşlı çift kaybolan papağanları için sosyal medyada kayıp ilanı yayınladı.

    Papağanı görenlerin haber etmesi üzerine olay yerine gelen yaşlı çift sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sahibinin omzuna kondu

    İHA'nın haberine göre; bir evin çatısında bulunan papağan kısa süre sonra uçarak Ahmet Özalp’ın omuzuna kondu.

    Papağan ve yaşlı çiftin buluştuğu anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı.

    Sivas'ya yaşlı çiftin papağan sevinci ViDEO

    Sivas ya yaşlı çiftin papağan sevinci #1

    Sivas ya yaşlı çiftin papağan sevinci #2

    Sivas ya yaşlı çiftin papağan sevinci #3


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