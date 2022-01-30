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- Şivlilik kutusu 2022: Konya Şivlilik kutusu başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
Şivlilik kutusu 2022: Konya Şivlilik kutusu başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 09:41
Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlıyor.
Çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, şubat ayına denk geliyor.
Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.
KONYA ŞİVLİLİK KUTUSU BAŞVURUSU 2022
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında pandemi nedeniyle 20 bin Şivlilik çantasını internet üzerinden yapılan online başvurularla vermişti.
2022 yılı Şivlilik Çantası hediyesi başvurularının hangi gün ve saatte alınacağı da belli oldu.
Konya Şivlilik başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de alınmaya başlanacak.
5-10 yaş (1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2017) arası çocuklar için Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik çantası başvuru formu aşağıdaki linkten doldurulabilecek.
KONYA 100 BİN ŞİVLİLİK BAŞVURU EKRANI