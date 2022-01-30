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Şivlilik kutusu 2022: Konya Şivlilik kutusu başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

Şivlilik kutusu 2022: Konya Şivlilik kutusu başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

Konya'da 100 bin çocuğa, 2022 şivlilikte hediye dağıtılacak. Peki Şivlilik kutusu başvuruları başladı mı, ne zaman? Şivlilik kutusu başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte şartları...