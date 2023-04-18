Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan ve 9 yıldır doktor doktor gezerek bir çare arayan güvenlik görevlisi, hayata gözlerini yumdu.

İHA

Günün en acı haberi Denizli’den geldi…

51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 yıl önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Çalıştığı sırada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar bu andan sonra başladı.

Her geçen gün etleri çürüdü

Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı.

Ayakları bir filin ayakları kadar şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı.

İnsan içine çıkacağı günleri bekliyordu

Mikrocerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yardım çağrısı da yaptı.

Ancak Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı.

Hayatını kaybetti

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Acı haberi alan ailesi de gözyaşlarına boğuldu.

"Nereye götürürsek götürelim, çare bulamadık"

Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim, çare bulamadık.” dedi.