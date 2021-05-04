Siyanürden daha tehlikeli: Balon balığı zehri ve özellikleri

Dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edilen balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur.

Son yıllarda balıkçıların kabusu olan ve bugüne kadar Türkiye'de 5'e yakın kişinin de tükettiği için yaşamını yitirdiği balon balıkları, Akdeniz ve Ege denizlerinde hızla yayılmaya ve ekosistemde büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Baharın gelmesi ile beraber, daha çok Nisan ve Mayıs aylarında, kışı geçirdikleri derin sulardan sahil bölgelerine, kimi zaman da acı su bölgelerine yönelerek, Temmuz ile Eylül arasındaki süreçte üremelerini gerçekleştirmektedirler.

BALON BALIĞI ÖZELLİKLERİ

Bir üreme döneminde, yaklaşık olarak 10 ile 20.000 adet yumurta arasında yumurta döken balon balıklarının özel olarak avcılığı yapılmamaktadır. Eti zehirli ve bu nedenle de değersizdir.

Balon balıkları, Tetraodontidae familyasına aittir. Bilimsel ismi, Lagocephalus sceleratus’tur. Balon balıkları, kimi zaman 110 cm’lik bir boya kadar ulaşabilmektedir. Ağırlıkları ise, en fazla 7 kg olabilmektedir.

SİYANÜRDEN 1200 KAT DAHA ZEHİRLİ

Balon balıkları, tetradoksin adı ile bilinen, güçlü bir zehirli madde içermektedirler. Bilhassa kas kasılmalarına yol açan ve felce bile neden olabilen tetrodoksin maddesi, neredeyse tüm balon balığı türlerinde bulunmaktadır.

Her ne kadar zehirli olmasından dolayı avlanmasa ve yenilmese de, Japonya‘da bu balık türü bir takım işlemler geçirmesinin ardından yemek için hazır hale getirilebilmektedir.

Balon balığının zehrinin kaynağı olan tetradotoksin maddesi, 300 dereceye kadar ısıtıldığında bile bozunmamaktadır. Aynı zamanda bu zehir, tatsız, kokusuz ve renksizdir.

AVLAYANA PARA VERİLECEK

İstilacı balıktürlerinden balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak.