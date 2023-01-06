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    • Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..

    Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..

    Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumu paylaştı. İşte partilerin üye sayıları..
    • 06.01.2023 - 15:50
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    Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de kaç siyasi parti olduğunu ve partilerin üye sayılarını açıkladı.

    Seçime kısa bir süre kala siyasi partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Yargıtay yaptığı açıklama ile son durumu paylaştı.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye’de 122 siyasi parti faaliyetlerini sürdürüyor.

    Vatandaşlar hangi siyasi partinin ne kadar üyesi olduğunu araştırmaya başladı. Yargıtay tarafından açıklanan üye sayılarını sizler için derledik.

    Peki hangi partinin kaç üyesi var? İşte siyasi partilerin üye sayıları..

    AK Parti - 11.241.230

    CHP  - 1.369.430

    İyi Parti - 617.513

    MHP - 464.092

    Demokrat Parti - 364.344

    Yeniden Refah Partisi - 269.391

    Saadet Partisi - 265.738

    Deva Partisi - 177.454

    BBP - 119.237

    Gelecek Partisi - 76.182

    HDP - 45.302

    DSP - 27.915

    Anavatan Partisi - 26.065

    Zafer Partisi - 25.535

    Memleket Partisi - 25.132

    Vatan Partisi -15.993

    Hür Dava Partisi - 11.589

    Türkiye İşçi Partisi - 11.122

    Bağımsız Türkiye Partisi - 11.016

    Türkiye Komünist Partisi - 5149

    Yenilik Partisi - 3948


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