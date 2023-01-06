Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..

Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..

Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumu paylaştı. İşte partilerin üye sayıları..

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de kaç siyasi parti olduğunu ve partilerin üye sayılarını açıkladı.

Seçime kısa bir süre kala siyasi partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Yargıtay yaptığı açıklama ile son durumu paylaştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye’de 122 siyasi parti faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar hangi siyasi partinin ne kadar üyesi olduğunu araştırmaya başladı. Yargıtay tarafından açıklanan üye sayılarını sizler için derledik.

Peki hangi partinin kaç üyesi var? İşte siyasi partilerin üye sayıları..

AK Parti - 11.241.230

CHP - 1.369.430

İyi Parti - 617.513

MHP - 464.092

Demokrat Parti - 364.344

Yeniden Refah Partisi - 269.391

Saadet Partisi - 265.738

Deva Partisi - 177.454

BBP - 119.237

Gelecek Partisi - 76.182

HDP - 45.302

DSP - 27.915

Anavatan Partisi - 26.065

Zafer Partisi - 25.535

Memleket Partisi - 25.132

Vatan Partisi -15.993

Hür Dava Partisi - 11.589

Türkiye İşçi Partisi - 11.122

Bağımsız Türkiye Partisi - 11.016

Türkiye Komünist Partisi - 5149

Yenilik Partisi - 3948