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- Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..
Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Hangi partinin kaç üyesi var? Siyasi parti üye sayıları 2023..
- 06.01.2023 - 15:50
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de kaç siyasi parti olduğunu ve partilerin üye sayılarını açıkladı.
Seçime kısa bir süre kala siyasi partilerin üye sayıları merak ediliyordu. Yargıtay yaptığı açıklama ile son durumu paylaştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye’de 122 siyasi parti faaliyetlerini sürdürüyor.
Vatandaşlar hangi siyasi partinin ne kadar üyesi olduğunu araştırmaya başladı. Yargıtay tarafından açıklanan üye sayılarını sizler için derledik.
Peki hangi partinin kaç üyesi var? İşte siyasi partilerin üye sayıları..
AK Parti - 11.241.230
CHP - 1.369.430
İyi Parti - 617.513
MHP - 464.092
Demokrat Parti - 364.344
Yeniden Refah Partisi - 269.391
Saadet Partisi - 265.738
Deva Partisi - 177.454
BBP - 119.237
Gelecek Partisi - 76.182
HDP - 45.302
DSP - 27.915
Anavatan Partisi - 26.065
Zafer Partisi - 25.535
Memleket Partisi - 25.132
Vatan Partisi -15.993
Hür Dava Partisi - 11.589
Türkiye İşçi Partisi - 11.122
Bağımsız Türkiye Partisi - 11.016
Türkiye Komünist Partisi - 5149
Yenilik Partisi - 3948