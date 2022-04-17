Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.151
0.12%
BTXN Coin
31.06
-0.51%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Yeşildemir ailesinin 9 yaşındaki kızları skolyoz hastası Elif'in tedavisi için talimat verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam katıldığı AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı İftar Programı’nın ardından ilçeden ayrılmadan önce ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

    Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde ikamet eden Yeşildemir ailesinin evine misafir olan Bakan Murat Kurum, ailenin okul çağındaki çocukları Melisa (13), Esma (11) ve Elif’e (9) çanta ve kırtasiye malzemeleri; okul öncesi çağdaki çocukları Hamza Can (6), İsmail (4) ve Nuriye’ye (2) ise çeşitli oyuncaklar hediye ederek onlarla bir süre sohbet etti.

    Elifin tedavisine destek talimatı

    Ailenin, 9 yaşındaki kızları Elif’in tedavisi için 4 yıl önce Aydın’dan Ankara’ya geldiğini öğrenen Bakan Kurum, skolyoz hastası Elif ile yakından ilgilendi.

    Murat Kurum’a ailenin ikamet ettiği evin kira olduğu, çevre desteği ve sosyal yardımlarla geçindiği bilgisi verildi.

    Baba İdris Yeşildemir, kızları Elif’in tedavisinin Şehir Hastanesi’nde devam ettiğini, doktorlarının Elif’in durumunu takip ettiklerini ve yapılması gereken kalıcı tedavi yöntemini ilerleyen günlerde kendilerine bildireceklerini söyledi.

    Allah’tan şifalar dileyen Kurum, Elif’in tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Gerek Şehir Hastanesi olsun, gerek başka yer olsun, ne gerekiyorsa beraber yapalım.” dedi.

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek ViDEO

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #1

    Baba TOKİ'de işe yerleştirilecek

    Mesleğinin ne olduğu sorulan İdris Yeşildemir, inşaat ustası olduğunu ancak kronik hastalıkları sebebiyle mesleğini yapamadığını, 4 aydır da çalışmadığını söyledi. Bakan Kurum, baba Yeşildemir’e de yardımcı olmak istediklerini söyleyerek, “TOKİ’nin site yönetimlerinde çalışır mısın?” diye sordu.

    İdris Yeşildemir’in teklifi kabul etmesi üzerine Murat Kurum, babanın -ailenin ikametine yakın olacak şekilde- Gölbaşı ilçesinde bulunan TOKİ konutlarından birinin site yönetimine yerleştirilmesi talimatını verdi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, baba İdris Yeşildemir’e, “Evinize yakın bir yerde, site yönetiminde çalışırsın. Çocukların tedavilerini de beraber yaparız. Önümüzdeki hafta halledelim.

    Elif kızımızın da ameliyatla ilgili ya da başka ihtiyaçları olursa telefon numaranızı arkadaşlarımız alsın. Arkadaşlarımız ilgilensin.

    Pazartesi arkadaşlarımızla beraber gidersiniz, hem iş konusunu halledelim hem de kızımızı gösterelim. Muhakkak doktorlarımız gerekeni yapmıştır. Ama Şehir Hastanemizde de imkânlar oldukça iyi. ” dedi.

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #2

    Kurum esnafı da ziyaret etti

    Yeşildemir ailesinin evinden ayrılan Bakan Murat Kurum, Gölbaşı esnafını da ziyaret ederek iş yeri sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet etti.

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #3

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #4

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #5

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #6

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #7

    Skolyoz hastası Elif’in tedavi sürecine Murat Kurum’dan destek #8


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Resmi Gazete 16 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 16 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak
    Futbol

    Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak

    Görüş Bildir