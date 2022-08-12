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    SMA hastası İdil için 1 milyon 948 bin dolar toplandı

    Kırklareli'nde SMA Tip-1 hastası 15 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanya tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 16:41
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    SMA hastası İdil için 1 milyon 948 bin dolar toplandı

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Zeynep Adakan ile İbrahim Adakan’ın kızları İdil Ayşe Adakan’a yaklaşık bir yıl önce SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu.

    İdil Ayşe’nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için Kırklareli Valiliği’nin izniyle bağış kampanyası başlatıldı.

    Gereken para toplandı

    Geçen mart ayında başlatılan kampanya büyük bir ilgi gördü ve İdil Ayşe’nin tedavisi için gerekli 1 milyon 948 bin dolar toplandı.

    Kıkrlareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İdil Ayşe Adakan'ın tedavi giderlerinin toplanması ve Amerika’da yapılacak tedavisi öncesi sevincini paylaştı.

    SMA hastası İdil için 1 milyon 948 bin dolar toplandı #1

    Amerika'ya uğurlandı

    ANKA'nın haberine göre; Kesimoğlu, paylaşımında, “SMA değil, İdil Ayşe kazandı. Yaklaşık 7 aydır SMA Tip-1 hastalığı tedavisi için kampanyasını hep birlikte desteklediğimiz İdil Ayşe'mizin balonlarını, şifa bulmak üzere Amerika'ya uğurlamadan önce Kırklareli Atatürk Stadyumu önünde uçurduk.” dedi.

    SMA hastası İdil için 1 milyon 948 bin dolar toplandı #2

    SMA hastası İdil için 1 milyon 948 bin dolar toplandı #3


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