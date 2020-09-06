1 yaşındaki Zeynep Bebek, SMA hastalığı sebebiyle durumu kötüleşiyor. Zeynep bebeğin ailesi, ilaç tedavisi için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

İstanbul'da henüz 5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı tanısı konulan Zeynep İnci Zorbacı’nın durumu, korona virüs sürecinde tedavisi aksayınca daha da kötüleşti.

1 yaşındaki Zeynep İnci bebeğin ve ailesinin umudu ise Amerika’daki ilaç.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Zeynep İnci bebeğin tedavi masraflarını karşılayabilmek adına sosyal medya platformlarında kampanya başlatıp yardım çağrısında bulunan aile, gelecek yardımları beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, Zeynep İnci'nin yaş günü için hastanede yapılan pastalı kutlama ve ailesinin yardım çağrısı kameraya yansıdı.

SMA hastası Zeynep bebek yardım bekliyor VİDEO





