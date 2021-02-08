İzmirli SMA Tip 2 hastası Hatice Özkan, 6'ncı lisans eğitimini alıyor

Fiziksel olarak vücudunun yüzde 98'ini kullanamayan SMA Tip2 hastası Hatice Özkan, 6'ncı lisans eğitimine devam etmesinin yanı sıra, çevrim içi eğitimler veriyor.

İzmirde yaşayan ve doktorların 10 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip2 teşhisi koyduğu Hatice Özkan, 19 yıllık eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla mezun oldu.

Okuma ve çalışma azmi ile hastalığa meydan okuyan Özkan, vücudunun yüzde 98 engeline rağmen, şu sıralar aktif olarak 6’ncı lisans eğitimini alıyor...

KENDİSİ DE EĞİTİMLER VERİYOR

Yatağa bağımlı olan Hatice Özkan, Anadolu Üniversitesi’nin AKADEMA platformunda verdiği çevrim içi derslerle farkındalık oluşturmak istiyor.

ENGELLERE RAĞMEN BAŞARI

Derslerde ele aldığı konuların bütün toplumu kapsadığını belirten Hatice Özkan, insanların engellere rağmen başarılı olabileceğini söyledi.

Özkan, eğitim hayatı hakkında da bilgiler aktararak, “Şu anda 6’ncı lisans eğitimime devam ediyorum. Çocuk Gelişimi okuyorum ve daha öncesinde; Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Adalet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun oldum. Ayrıca 3 tane yüksek lisans eğitimim var. Bunlardan bir tanesi Konya Selçuk Üniversitesi’nde, bir diğeri yurt dışında uzaktan eğitimle Psikoloji alanında tamamladığım bir yüksek lisans. Şu anda halen devam ettiğim Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim alanında yüksek lisansım var. Üniversitenin bünyesinde AKADEMA platformunda engellilere yönelik, ama hedef kitlesi tüm toplum olan, engellilerin başarıları ile farkındalıklarını anlatan 6 haftalık bir eğitimin danışmanlığına devam ediyorum. Engellilerin başarı videolarıyla dersimin içeriklerini anlattım. Çünkü insanlara ancak başardıklarınızla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Ben de bu eğitimle hem kendi başarımı hem de engellere rağmen insanların neler başarabildiklerini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum.” şeklinde konuştu.

Hatice Özkan, bedensel engeli olduğunu, zihinsel engeli bulunmadığını belirterek, "Engelsiz insanların yapabileceği her şeyi biz de yapabiliriz.” diye konuştu.

HAYALİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMAK

Anne Döndü Özkan ise kızının arkadaşlarına ve öğrencilerine sürekli destek olduğunu dile getirdi.

Hayata küsen arkadaşlarına ‘Ben bunu başarabiliyorsam siz de yapabilirsiniz.' diyerek onlara örnek olduğunu belirten anne Özkan,“Kızım ilkokuldan bu yana hep uzaktan eğitimle okudu. Üniversite seviyesine kadar geldi. Kızım durmak bilmiyor, hâlâ çalışıyor ve okuyup yükselmek istiyor. Şu anki hedefi öğretim görevlisi olmak." diye konuştu.

"MUHTEŞEM BİR ZEKAYA SAHİP"

Hatice’nin çok özel ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, çevrim içi eğitimlerle herkese örnek olduğunun altını çizdi.

İLK DERSİNE AVUSTRALYA'DAN KATILIM

Hatice’nin verdiği canlı derslere yurt dışından da katılım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti:

“Hatice bizim için özel bir öğrenci, fiziksek olarak vücudunun yüzde 98’ini kullanamıyor. Ancak muhteşem bir zekâya sahip. Hatice bizim yüksek lisans öğrencimiz. Kendisi bizde bir ders vermek istedi. Uzaktan Eğitim Uzmanı yetiştirdiğimiz bir programımız var, orada yüksek lisans öğrencimiz ve derslerde de çok başarılı. Kendisinin ve hocalarının isteğiyle AKADEMA’da biz ona bir ders açtık. Şu anda engelliler alanında bir ders yürütüyor. Kendisiyle aynı durumda olan arkadaşlarını da derse katarak kendi deneyimlerini ve yaşadıklarını anlatıyorlar. İlk canlı oturumuna Avustralya’dan katılanlar vardı. Hatice bizim için çok özel bir öğrenci. İnşallah doktorasını da yapar ve örnek bir öğretim üyesi olur.”