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    SMA'lı çocukların tedavisine destek konseri

    SMA'LI çocukların tedavisine destek için evden canlı olarak Cem Adrian konser etkinliği olacaktır.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 18:13
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    SMA'lı çocukların tedavisine destek konseri

    31 Aralık akşamı saat 21.00’de SMA’lı çocukların tedavisine destek amacıyla Dr.Mehtap Altınöz ve Cem Adrian işbirliğinde Dr Mehtap Altınöz’ün İnstagram hesabında Cem Adrian Yılbaşı Özel evden canlı konser etkinliği olacaktır.
    Konser gelirinin bir kısmı SMA’lı çocukların tedavisi için kullanılacaktır.
    Bu anlamlı etkinliğe destek olmak isteyenler,Umuttan Çocuklar Derneği ile derneğin instagram hesabından iletişime geçebilecekler.
    SMA hastası çocuklara umut olup,yeni yıla böyle güzel bir etkinlik ile girmek pandemi süreci yaşadığımız şu günlerde konsere katılacak ve destek verecek herkes için güzel ve anlamlı bir katılım olacaktır.
    SMA lı çocukların tedavisine destek konseri #1
    Evden canlı konser @drmehtapaltinoz İnstagram Hesabında olacaktır.

    Destek ve katkılar için Umuttan Çocuklar Derneği

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