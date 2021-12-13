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    Soda ve ayran karışımının kurtardığı dertler...

    Ayran ve sodayı ayrı ayrı tüketmeyen yoktur ancak karışımı çok fazla tercih edilmiyor olabilir. Fakat ayran ve soda karışımı bir araya gelince, birçok hastalığa derman oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:36
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    Soda ve ayran karışımının kurtardığı dertler...

    Ayranın ve sodanın ayrı ayrı faydalarını bilmeyen ve bu iki mucizevi içeceği tüketmeyen yoktur.

    Ancak soda ve ayran karışımını çok fazla tercih etmeyen ya da faydalarını bilmeyenler olabilir.

    Bu iki karşımın sağlığa iyi gelen binbir faydası olduğunu ve düzenli tüketmek gerektiğini söylemek mümkün.

    Soda ve ayran karışımının sağlık açısından ne gibi faydaları olduğunu öğrenmek isteyenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Bu karışımı tüketmek isteyenler, "Soda ve ayran karışımı ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Soda ve ayran karışımı ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtı...

    SODALI AYRANIN BESİN DEĞERİ

    • 1 bardak tam yağlı yoğurt kullanılarak yapılan sodalı ayran: 60 kalori
    • Yarım yağlı sodalı ayran: 40 kalori
    • Yağsız sodalı ayran: 25 kalori
    • 1 kutu sodalı ayran: 80 kalori
    • şişe sodalı ayran: 80 kalori

    SODA VE AYRAN KARIŞIMININ FAYDALARI

    • Kas ve kemik sağlığını destekler.
    • İltihap giderici özelliğe sahiptir.
    • Düzenli tüketimi tansiyonu dengeler.
    • Bağışıklık sistemini dengeler.
    • Mide problemlerini ortadan kaldırır, yatıştırır.
    • Göbek çevresindeki yağların daha kolay parçalanmasını sağlar.

    Soda ve ayran karışımının kurtardığı dertler... #1

    SODALI AYRAN NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    • 1 şişe maden suyu
    • 3 kaşık yoğurt
    • Limon suyu

    Büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine 1 şişe sodayı dökün. Ardından birkaç damla limon suyu ilave edin.  Yoğurdu ve sodayı çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için.

    Soda ve ayran karışımının kurtardığı dertler... #2

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