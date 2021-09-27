Şoförler tedirgin! Çalışmayan servis plakaları ne olacak, kapatılacak mı?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki servis araçları sıkıntısına ilişkin, "Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi" diyerek kapatılmasını önerdi. Peki çalışmayan servisler ne olacak?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’da servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Bunun üç temel sebebi bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değildir, bu bir iş kapısıdır. Bu şekilde kullanılarak, sorunlara çare olmalıdır. Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar." diye konuştu.

.Avdagiç boş servis plakalarının kapatılması için süre verilmesini talep etti.

Akabinde ise çalışmayan durumdaki servis sahipleri ve şoförleri ise konuya dikkat kesildi. Vatandaşlar, "boşta olan servis plakaları kapatılacak mı, çalışmayan servisler ne olacak" merak ediyor.

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ÇALIŞMAYAN SERVİS PLAKALARI NE OLACAK?

Avdagiç'in, "50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın." ifadeleri, servis şoförlerini tedirgin etti.

Şoförler, bu teklifin ardından ne adım atılacağını merak ediyor.

Çalışmayan servis plakalarının kapatılıp kapatılmayacağı konusunda şu anda herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Boş durumdaki servis plakalarının kapatılması İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in teklifi olarak gündeme geldi ancak konuyla ilgili henüz çalışma başlatılmadı.