Sofra kavgası: Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?

Sofra kavgası: Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?

MasterChef'in bu akşamki bölümünde yarışmacılar en iyi menemeni yapmak için ter döküyor. Menemen deyince de seyircilerin kafasında ilk o soru beliriyor: Soğanlı mı, soğansız mı? İşte şeflerden yanıt..

TV8 ekranlarının yemek programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen yapmaları istendi.

Menemen Türk kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve her sofrada kendine yer bulur.Ancak hakkında çözülemeyen bir problem var ki, soğanlı mı yoksa soğansız mı yapılacağı...

Bir kesim menemen illa da soğanlı olur derken, bir kesim de menemende soğanın ne işi var diyor.

Yıllardır süregelen bu tartışmalara zaman zaman şefler de dahil oluyor. Peki menemen soğanlı mı olur soğansız mı? İşte ünlü isimlerden cevaplar...

MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI?

Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Sorusunun cevabı bu akşamki MasterChef Türkiye'nin son bölümünde merak konusu oldu.

MasterChef Türkiye'de bu akşamki kaptanlık yarışında Menemen yemeği vardı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı olduğunu geçtiğimiz sene dile getirmişti.

VEDAT MİLOR'UN CEVABI

Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmayacağı ile ilgili çok defa araştırmalar yapıldı. Vedat Milör de bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur dedi.

Milör bu sonucu şu şekilde yorumlamıştı: "Menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay."