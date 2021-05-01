Sofraların vazgeçilmezi: Zeytinyağlı biber dolması

Zeytinyağlı denince akla ilk gelenlerden biri olan biber dolması, en lezzetli ve en hafif haliyle iftar sofralarınızı süslemeye geliyor.

Havalar ısınırken zeytinyağlı lezzetlere sofralarımızda daha sık yer açıyoruz. Mevsimin en taze sebzeleriyle hazırladığımız bu hafif zeytinyağlı yemeklerin favorileri arasında yer alan dolmalar ise, gönlümüzü fethediyor. Biz de bunun bilincinde, tezgahlarda taze taze yerini almaya başlayan biberlerle enfes bir dolma hazırladık ve beğeninize sunduk. İç harcını hazırlayıp biberleri ayıklayın, doldurmasını evin minik ellerine bırakın. Bir kase çorba ve salatayla tamamlayacağınız bu iftar menüsü, dengeli ve sağlıklı beslenmenizi destekleyecek…

Zeytinyağlı Biber Dolması Tarifi VİDEO

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

- 6 adet dolmalık biber

- 1 litre su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için;

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 1 su bardağı pirinç

- 1 yemek kaşığı kuş üzümü

- 1 yemek kaşığı çam fıstığı

- 2 adet rendelenmiş domates

- ¼ demet maydanoz

- ¼ demet nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı şeker

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı yenibahar

- ½ tatlı kaşığı tarçın

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 2 su bardağı su

Yapılışı

Pilav tenceresinde zeytinyağıyla birlikte doğranmış soğanları karamelize edin ve çam fıstığını, pirinci ilave edip 2-3 dakika kavurun. Ardından kuş üzümü ve bütün baharatları ekleyin. Biber salçasını da ilave edip kavurun. Rendelenmiş domatesleri pirinçlerin üzerine dökün ve suyunu ekleyip orta kısık ateşte ½ oranında pişirin. Son olarak doğradığınız maydanozla naneyi ilave edip karıştırın ve 20 dakika dinlendirin.

Dolmalık biberlerin sap kısmını kesin ve çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız iç harçtan 1 parmak boşluk kalacak şekilde biberlerin içerisine doldurun. Pişireceğiniz tencereye dikey olarak yerleştirip üzerlerine domates dilimleri koyun ve biber kapaklarını kapatın. Zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin ve suyunu ilave edip kısık ateşte biberler yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuması için tencereyi kenara alın ve limon dilimleriyle servis edin.

Afiyet olsun...