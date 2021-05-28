Sofralarınızı renklendirecek bir tarif: Pembe sultan

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan pembe sultan tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki pembe sultan nasıl yapılır? İşte pembe sultan tarifi

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, pembe sultan yer aldı.

Pembe sultanın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden pembe sultan tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Düşük kalorili ve demir ile potasyum bakımından oldukça zengin olan pancar, şahane rengiyle sofralarınıza çok yakışacak.



Peki pembe sultan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, pembe sultan tarifi...

PEMBE SULTAN MALZEMELERİ

4-5 adet k ırmızı pancar

ırmızı pancar 2 su bardağı kaymaksız yoğurt

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

PEMBE SULTAN NASIL YAPILIR? PEMBE SULTAN TARİFİ