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    Sofralarınızı renklendirecek bir tarif: Pembe sultan

    Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan pembe sultan tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki pembe sultan nasıl yapılır? İşte pembe sultan tarifi
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 17:52
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    Sofralarınızı renklendirecek bir tarif: Pembe sultan

    Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, pembe sultan yer aldı.

    Pembe sultanın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden pembe sultan tarifi hakkında araştırmalara başladı.

    Düşük kalorili ve demir ile potasyum bakımından oldukça zengin olan pancar, şahane rengiyle sofralarınıza çok yakışacak.

    Peki pembe sultan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, pembe sultan tarifi...

    PEMBE SULTAN MALZEMELERİ

    • 4-5 adet kırmızı pancar
    • 2 su bardağı kaymaksız yoğurt
    • 2 diş sarımsak
    • 2 çorba kaşığı mayonez
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

    Sofralarınızı renklendirecek bir tarif: Pembe sultan #1

    PEMBE SULTAN NASIL YAPILIR? PEMBE SULTAN TARİFİ

    • Süzme yoğurdu, tuzu ve mayonezi geniş bir karıştırma kabında çırpın.
    • 4 adet kırmızı pancarı küp küp doğrayın.
    • Kalan bir adet pancarı da ince şekilde rendeleyin.
    • Pancarın rengini vermesi için rendeledikten sonra çıkan suyuda yoğurda ekleyin.
    • Karışımı rengi verene kadar karıştırın ve soğuk şekilde salatayı sunun. Afiyet olsun..

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