Sofralarınızı ziyafete çevirin: Ankara tava tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan Ankara tava tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Ankara tava nasıl yapılır? İşte Ankara tava tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Ankara tava tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise Ankara tavanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Ankara tava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Ana malzemeleri şehriye ve et olan Ankara tavanın kökeni, Kafkaslara dayanıyor. Zaman içerisinde Ankara ile bütünleşen bu yemek, eski zamanlarda hıdrellez, düğün, mesire gibi özel kutlamalarda sunulmuştur.

Yöresel yemeklerimizden olan Ankara tavası, genellikle kuzu kol ve incik eti kullanılmakla birlikte gerdan etinden de yapılabiliyor. Kemik yapısını güçlendirmesiyle bilinen Ankara tavanın, özellikle gelişim çağındaki çocuklar tarafından tüketilmesi öneriliyor.

Peki Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 10 Kasım MasterChef 2021 sofraları ziyafete çeviren Ankara tava tarifi ve malzemeleri...

ANKARA TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet kuzu incik

3 su bardağı arpa şehriye

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

4 adet yeşil biber (doğranmış)

3 adet domates (rendelenmiş)

3 diş sarımsak (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağ (1 kaşığı sos için)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 su bardağı sıvı yağ

3,5 su bardağı sıcak su (1/2 su bardağı sos için kullanılacak)

ANKARA TAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencerede sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağ ile şehriyeleri renk değiştirinceye kadar kavurun.

Renk değiştirdikten sonra ocaktan alın ve fırına girebilecek bir tepsi üzerine şehriyeleri yayın.

Kuzu incikleri tencerede 20-25 dakika her tarafı eşit kızaracak şekilde yarı pişirin. Fırında da pişmeye devam edeceği için içi çiğ kalmayacaktır.

Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Biberleri ve sarımsakları da soğanların üzerine ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Domates ve biber salçalarını da üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurup rendelenmiş domatesi ekleyin.

Rendelenmiş domatesler pişerken 1/2 su bardağı sıcak suyu sosun üzerine dökün ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Ocaktan aldığının domatesli sosu kavrulmuş arpa şehriyelerinin üzerine dökün ve karıştırın.

Ardından kuzu incikleri şehriyenin üzerine dizip şehriyelerin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.

190 derece fırında etler pişip, şehriyeler suyunu çekene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Püf noktalar: