Soğan tartışmasına son: MasterChef menemen tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan menementarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki en lezzetli menemen nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla menemen tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, menemen tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli menemen tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Menemen nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt ararken, soğanlı mı soğansız mı tartışmaları da renkli anlara sahne oluyor.

Türk mutfağının gözde lezzetlerinden birisi olan menemen için bazı püf noktalar da var. Sizler için hazırladığımız tarife ister soğan koyun, ister koymayın her türlü leziz olacaktır.

Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 27 Eylül MasterChef 2021 menemen tarifi ve malzemeleri...

MENEMEN MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet yeşil biber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince ince doğrayabilirsiniz)

3 orta boy domates

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

İsteğe bağlı: Soğan

İsteğe bağlı: Kaşar peyniri

MENEMEN NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun; soğanlı tercih ediyorsanız küp küp doğrayıp onları da ekleyin.

Ardından üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin.

Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin.

PÜF NOKTALARI

Domatesler çok sulu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. Genellikle de bu duruma gerek kalmayacaktır.

Domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz. Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz.

Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekledikten sonra kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz.

Domatesleri közleyerek kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Farklı bir lezzet katacaktır.

Afiyet olsun...