Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi ve püf noktaları!

Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi ve püf noktaları!

Son zamanlarda yoğun ilgi gören soğuk baklava tarifi araştırılıyor. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte soğuk baklava tarifi ve püf noktaları...

Pastırma sıcaklarının devam etmesiyle vatandaşlar zaman zaman serinlemenin yollarını arıyor.

Son zamanlarda büyük ölçüde ilgi gören, tadıyla damakları çatlatan soğuk baklava, görselliğiyle de büyülüyor.

Peki soğuk bakvala nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte soğuk baklava tarifi ve püf noktaları...

Soğuk baklava malzemeleri

1 paket baklavalık yufka (800g)

150g tereyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı süt

Arası için;

1 kase iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı süt tozu

Soğuk baklava tarifi

Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Ardından küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağımızı alalım ve eritelim. Yağımız erirken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alalım.

Yağımız eridikten sonra ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek karıştıralım.

Baklava yufkamızı tezgaha alalım, kullanacağımız fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile keselim. Ben bu tarifte küçük boy yuvarlak borcam kullandım (27cm).

Baklavamın çok kalın olmasını istemediğim için kenarda kalan baklava yufkasını kestim ve daha sonra başka bir tarifte kullanmak için hava almayacak şekilde paketleyerek kaldırdım

Ardından daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirmek aldım. Bu aşamada baklava yufkalarınızın kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında tutmalısınız.

Daire şeklindeki yufkalarımızı alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde ayıralım.

Fırın tepsimizin tabanına yağ karışımımızdan 1 kaşık kadar alalım ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürelim.

Daha sonra 1 tane bütün yufkamızdan yerleştirelim. Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirelim. Ve 1 kaşık daha yağ gezdirelim.

Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirelim. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirelim.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım (Son 2 katta bütün yufka parçalarından yerleştirelim.)

Ardından baklavamızın ara malzemesini yerleştirelim. Ben iri çekilmiş fıstık kullandım siz dilerseniz fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C'de ısınmaya bırakalım.

Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edelim.

Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağımızdan sürelim.

Hazırladığımız baklavamızı dilediğimiz boyutta keselim.

Baklavamızı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakalım. Ben 1 saat 10 dakika kadar pişirdim, fırına göre değişir bu süre, acele etmeden güzelce pişmesini bekleyin.

Baklavamız pişerken biz de şerbetimizin sütünü ekleyelim ve karıştırarak bekletelim.

Kızaran baklavamızı fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletelim.

Soğuyan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirelim.

Sıra geldi baklavamızın üzerini süslemeye. Ben kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açtım. Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kapladım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz soğuk baklavamız hazır.

Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Soğuk baklava püf noktaları

Kakaonun acılığını sevmiyorsanız kakaoya süt tozu ekleyebilir ya da kakaolu süt tozunu kakao yerine tercih edebilirsiniz.

Farklı bir alternatif olarak kakao ya da çikolatalı süt tozu kullanmak istemezseniz bitter çikolata ya da sütlü çikolata rendesi ile üzerini tamamen kaplayacak şekilde yapabilirsiniz.

Şerbeti hazırlarken su koymak istemezseniz 1 bardak yani 1 litreden de hazırlayabilirsiniz.

Tatlınızı daha şekerli yapmak isterseniz şerbetin şekerini arttırabilirsiniz.

Tereyağını eritirken üzerindeki köpükleri almalısınız. Bu işlem tatlının üzerindeki tereyağının yanmasını engelleyecektir.

Baklava yufkası ince ve nişastalı olduğu için çabuk kuruma yapacaktır. Kurumayı önlemek için bez ile kapatabilirsiniz. Hava almamasını sağlayarak kurumasını önleyebilirsiniz.

Fırını önceden ısıtmak tüm ürünlerde olduğu gibi sütlü baklavada da oldukça önemlidir.

Baklava şerbetlenirken her yerine gelmesine dikkat edilmelidir.

Baklavanın arasına toz haline getirilmiş çikolata da ekleyebilirsiniz.

Çikolataları toz haline getirmek için buzdolabında beklettiğiniz çikolataları mutfak robotundan geçirebilirsiniz.

Baklavanın şerbetini verdikten sonra üstünü bir bez ile örtebilirsiniz.

Baklavayı buzdolabında beklettikten sonra servis yapmanız daha da lezzetli hale getirecektir.

Baklavayı yaparken her katı yağlamanız baklavanızın kabarmasını sağlayacak ve daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda daha da lezzetlendirecektir.