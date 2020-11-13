Soğuk hava, Doğu'da etkisini gösterdi

Vatandaşlar arabalarını battaniyeyle korumaya çalıştı. Kırağı tutan bitkiler ise ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuklar nedeniyle araç camlarının, ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, süs havuzunun yüzeyi de buzla kaplandı.

Derelerin buz tuttuğu Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

"KIŞ KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Vatandaşlardan Erkan Cihangir, havaların artık soğumaya başladığını belirterek, "Malum artık kış kendini gösteriyor. Gündüzleri sıcak ama geceleri eksi 7-8 dereceye düşüyor. Arabaların camları buz tutuyor ve çalıştırmak da zor oluyor." dedi.

ERZİNCAN'DA BİTKİLER KIRAĞI TUTTU

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Sonbahar renklerine bürünen ağaç yapraklarındaki kırağı, güzel manzaralar sundu.