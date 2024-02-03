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Soğuk hava Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili oldu

Soğuk hava Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili oldu Kış etkisini Türkiye'nin doğusunda daha fazla hissettiriyor. Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği illerde yaşam gittikçe zorlaşıyor. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.