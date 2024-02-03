Kış şartları her bölgede yaşamı olumsuz etkilese de doğu illerindeki etkisi çok daha fazla hissediliyor.
Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Buzlanmalar, kar nedeni ile yolların kapanması, camların, araç kapı ve sileceklerinin buz tutması soğuk havanın getirdiği zorluklardan bazıları...
Erzurum'da araçlara battaniyeli önlem alındı
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.
Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.
Ağrı'da dereler dondu
Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.
Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.
Kars'ta canlılar yiyecek bulamıyor
Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Sulak alanların donduğu kentte yabani kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Yeşilbaş ördekler buz tutmayan sulak alanlarda beslenmeye çalıştı.
Kar ile beyaza bürünen köyler dron ile görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.
Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.
Ardahan'da buzlanma yaşanıyor
Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.
Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Tunceli'de kar güzel görüntüler oluşturdu
Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.
Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yaptı.
Kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.
(Erzurum)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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