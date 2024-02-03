Soğuk hava yaşam şartlarını zorladı! Muş, Varto'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA
Soğuk hava ve kar yağışı Muş'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Sıcaklıkların düşmesi ve karla kaplı alanların artması yaban hayvanlarının yiyeceklere ulaşmasını imkansız hale getiriyor.
Bölge halkı ve kurumlar da zaman zaman yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bırakıyor.
Muş'un Varto ilçesi kırsalına yem bırakıldı
Muş'un Varto ilçesi kırsalında, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yine doğaya yem bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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