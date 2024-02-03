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Soğuk hava yaşam şartlarını zorladı! Muş, Varto'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Soğuk hava yaşam şartlarını zorladı! Muş, Varto'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Soğuk hava etkisini sürdürürken sadece insanlar için değil doğada yaşayan tüm canlılar için yaşam kalitesi açısından bir tehdit oluşturuyor.