Soğuk havalarda içinizi ısıtacak 5 nefis içecek tarifi!

Soğuk havaların tadını sıcak içeceklerle çıkarmanın tam zamanı. Bu nefis sıcak içecekleri yudumlarken kış akşamlarının tadını çıkarın. İşte içinizi ısıtacak 5 nefis içecek tarifi...

Kış aylarının gelmesiyle havalar da soğumaya başladı. Bu soğuk havalar, lezzetli ve rahatlatıcı sıcak içecekleri gerektiriyor.

İster yatakta rahatlatıcı sıcak çikolata ile uzanın, ister balkonda zencefil çayı ile havanın tadını çıkarın. Dizi mevsime uygun en iyi sıcak içeceklerle donattık.

Nefis kahveden harika zencefil çayına ve çok daha fazlasını deneyebileceğiniz en kolay tarifleri derledik. İşte bu kış içinizi ısıtacak sıcak içecek tarifleri…

1. Sıcak Çikolata

Yapması çok kolay olan sıcak çikolata, açık arayla en lezzetli, hazırlaması ve yapması en kolay olan içeceklerden biridir. Bu tarif için istediğiniz bir çikolataya, bir bardak süte, bir kaşık krem ​​şantiye ve 1-1,5 çay kaşığı şekere (damak zevkinize göre) ihtiyacınız olacak. Sütü orta ateşte 3-4 dakika ısıtın ve ardından şekeri ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Daha sonra çikolatayı tamamen eriyene kadar karıştırın ve ardından krem ​​şanti ile doldurun.

2. Zencefil Çayı

Bir başka favori içecek ise tartışmasız sıcak zencefil çayı. Sadece sağlıklı değil, bu mevsimde denenmesi gereken nefis bir içecek. Bu tarif için zencefili ince ince dilimleyin ve suya ekleyin. Güzelce kaynamaya bırakın. Dilerseniz limon veya bal da ekleyebilirsiniz.

3. Desi Çayı

Mutlak bir klasik olan desi chai, özellikle bu sezonda eşsizdir. Sıcak bir fincan çay, rahatlamak için tam ihtiyacımız olan şey. Bu tarif için kaynar suya biraz dilimlenmiş zencefil ve lale yaprağı ekleyin. Ardından biraz çay yaprağı ve şeker ekleyin. Biraz kaynattıktan sonra üzerine sütü ilave edin. Karışımı 5-6 dakika kaynatın ve süzün.

4. Sıcak Kahve

Klasik sıcak kahve, akşamlarınızı rahat geçirmenin en iyi yoludur. Bu tarif için 1 çay kaşığı kahveye 1 çay kaşığı şeker ekleyin ve ardından birkaç damla su ekleyin. Buz gibi bir karışım oluşana kadar çırpın. Ardından üzerine sıcak süt ekleyin ve nefis bir fincan sıcak kahveniz servise hazır.

5. Zerdeçal ve Safran Sütü

Sağlıklı bir tarif olan zerdeçallı süt, sadece bağışıklık kazanmanın değil, aynı zamanda sonbahar akşamlarının tadını çıkarmanın da harika bir yoludur. Bu tarif için birkaç tutam safran ve çiğ zerdeçal ile lale yapraklarını süte ekleyin ve birkaç dakika kaynatın. Bir bardakta sıcak servis yapın.



