Soğuk havaya aldırış etmiyorlar! Erzincan ve Bayburt’ta ciritçiler ata sporunu yaşatıyor Atlı spor kulüpleri, ata sporu ciriti yaşatıyor. Cirit sporu günümüzde Erzincan ve Bayburt’ta yapılıyor.

İHA

Erzincan ve Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalar, sadece bir spor dalı olmanın dışında aslında bir geleneği ayakta tutuyor.

Cirit bir ata sporu. Bu spor yüzyıllardır yapılıyor. Ancak yaşam şartları nedeni ile yapanların sayısı azaldı.

Erzincan ve Bayburt’ta asırlık gelenek ve ata sporu olan cirit, zor şartlar altında sürdürülüyor.

Turistler ilgili

Bu spora gönül veren gençlerin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterileri, yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.

Gençler soğuk havaya aldırış etmiyor

Gençler soğuk kış günlerinde kar üzerinde cirit antrenmanları yaparak, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Ciritçiler, cirit müsabakaları için atlarını kar üzerinde dörtnala koşturarak ata sporu olan ciridi yaşatmaya gayret gösteriyorlar.

"Atalarımızın izinden gidiyoruz"

Ciritçi Efe Yılmaz, yaptıkları sporu şöyle anlattı:

"Biz burada ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada günümüzü geçiriyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz bir kaç aktiviteyi bir araya getirebiliyoruz, Atalarımızın izinden gidiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)