Birinin üşüdüğünü söylediğimizde, her zaman ten sıcaklığından bahsetmiyoruz. Bazen kalplerinin soğuk olduğunu kastediyoruz... İşte soğuk kalpli insanların 16 ortak özelliği...

Soğuk bir insanla uğraşmak asla kolay değildir, hele de siz tam aksi karaktere sahipseniz.

Soğuk ve samimi olmayan kişilerle nasıl yaşayacağınızı öğrenmek, onları hayatınızdan çıkarmaktan daha zor olabilir, ancak yine de bazı yöntemler var.

Özellikle de kaybetmek istemediğiniz bir kişinin gerçekten “soğuk” olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

İşte hayata onların bakış açısından bakmanıza yardımcı olacak soğuk bir insanın en belirgin 16 özelliğini sıraladık...

1- UMURSAMAZ TAVIRLAR

Soğuk bir insan hakkında farkedeceğiniz ilk şeylerden biri, sizinle gerçekten ilgilenmiyor gibi görünmeleridir. Sizin hakkınızda bildikleri her şey, her zamanki sosyal uyarılar olmadan, onlara isteyerek söylediğiniz şeylerden oluşur.

Kendiniz hakkında konuşmayı bıraktığınızda, kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı bırakırlar.

2- BERBAT İLİŞKİ GEÇMİŞİ

Bir kişinin soğukkanlı olup olmadığını anlamanın iyi bir yolu, geçmişine bakmak ve arkadaşlarınızla, ailenizle veya eski partnerlerle olan önceki ilişkilerinde geçmiş performanslarını görmektir.İlişkiler emek ister ve bu genellikle soğuk insanların yapmak istemediği bir iştir.

3- BENCİLLİK HARİKALARI

Kendimize çoğu zaman, "Yaptıklarımızla ilgili herkes iyi mi?" gibi sorular sorarız, veya “Şu anda herkes mutlu mu?”diye... Ama soğuk insanların bu sorunu yoktur. Durumlar üzerinde tam kontrol sahibi olduklarında gelişirler çünkü etraflarındakilerin isteklerini, ihtiyaçlarını ve duygularını düşünmezler.

4- EMPATİ YOKSUNLARI

İnanılmaz derecede önemli, çekici ve ilginç olduklarına ve küçük konuşma veya empati gibi temel insan etkileşimlerine boyun eğmeleri gerekmediğine inanma eğilimindedirler.

5- KİBİRLİDİRLER

Soğuk olmanın olumlu bir özelliği, çoğu insanın sahip olamayacağı doğal bağımsızlıktır.

Kendilerinde bireysel bir güç bulurlar, çünkü zamanlarını başkalarından yardım istemeden dünyayı ve tüm zorluklarını nasıl yöneteceklerini öğrenmek için harcarlar.

Gerçek şu ki, size ihtiyaçları yok ve ilişkinin sadece temel ihtiyaçtan daha fazlası üzerine kurulması gerekiyor.

6- GÜVEN SORUNLARI

Soğuk bir insanın diğer insanlara karşı içsel bir güvensizliğe sahip olması doğaldır.

Çevrelerindekilerde en kötüsünü görürler, diğer insanların doğal olarak olabildiğince empatik ve bencil olmadıklarına inanırlar ve onlar gibi düşünmeyen insanları hayal etmekte zorlanırlar.

7- SUÇLAMA USTALARI

Soğuk insanlar, çoğu insana doğal gelen empatiden yoksun olduklarından, etraflarındakilerin ihtiyaç ve duygularına karşı aynı düzeyde duyarlılığa sahip değillerdir. Bu nedenle sizi inciten ve kıran davranışlar onun için yalnızca "hassas" olmanızdan ibarettir.

8- ÖZÜR DİLEMEZLER

Duygularınızı incitmiş olsalar da, ağızlarından “Üzgünüm” ya da “Benim hatam” diye bir şey duyamazsınız.

Özür dilemekten kaçınmaları her zaman önceden tasarlanmış değildir: bazen soğuk kalpli insanlar başkalarını nasıl ve ne zaman incittiklerini anlamazlar.

Çoğu zaman, kendileri farkına varmadan önce onlara yanlış bir şey yaptıklarını söylemeniz gerekir.

9- GÖRÜŞMEKTEN HOŞLANMAZLAR

Duygusal olarak mesafeli insanlar, yüz yüze konuşmak kadar küçük de olsa, herhangi bir yakınlıktan kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

En ufak bir anlamda bile duygusal olarak savunmasız olmaları gereken durumlardan kaçınırlar.

10- TESELLİYE İHTİYAÇLARI YOKTUR

Soğuk bir insanla bağlantı kurmaya çalışmak sinir bozucu olabilir çünkü sizi içeri almak bile istemezler. Ne zaman üzgün, endişeli veya yorgun olduklarını bilirsiniz, ancak hiçbir zaman yardım istemezler.

11- DUYGUSAL DÜŞÜNMEZLER

Duygusal olarak mesafeli büyüyen insanlar bazen duygular hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu düşünebilir.

Sorunlara çözüm bulmayı ve durumlara objektif olarak bakmayı tercih ederler.

12- ELALEM NE DER DEMEZLER

Soğuk insanlar kesinlikle insanları memnun etmezler; kendi yollarını bulmak ve ihtiyaçlarını karşılamakla daha çok ilgileniyorlar. Kapı dışındakilerin ne söylediğinin pek bir önemi yoktur.

13- SIR KUTUSU

Soğuk insanlar ya kendileri hakkında çok açık ve benmerkezci olabilirler ya da kim oldukları konusunda kesinlikle gizemli olabilirler.

Soğuk bir insanla iyi arkadaş olabilir ve yıllar boyunca onlar hakkında kişisel hiçbir şey bilmeden geçirebilirsiniz.

14- ZAMANINIZI ÖNEMSEMEZLER

Empati yoksunlukları, gecikme de dahil olmak üzere eylemlerinin başkalarını nasıl etkilediğini görmelerini zorlaştırır.

15- ONLAR ASLINDA YOKLAR

Soğuk insanlar kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak uzak hissederler. “Orada ama gerçekten orada değil” havasını veriyorlar.

16- AİLE BAĞLARI ÖNEMSİZDİR

Arkadaşları ve aileleri olabilir ama günün sonunda her zaman yalnızlığı seçerler.