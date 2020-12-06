Soğuk Sıkım Zeytinyağı ve Faydaları

Sağladığı eşsiz faydalar ile soğuk sıkım zeytinyağı, gerek direkt tüketimde gerek yemeklerde kullanım konusunda en mantıklı yağ türüdür.

Cilde, iç sağlığa, saça, vücudun hemen hemen her bölgesine dokunmaktadır. Türkiye’de soğuk sıkım zeytinyağı sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Öz Köyüm firmasından aldığımız bilgilere göre soğuk sıkım zeytinyağını sizler için kalem kalem her detayıyla ele aldık. Peki, nedir bu soğuk sıkım zeytinyağı? Faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağı, adından da anlaşılacağı üzere “soğuk sıkım” yöntemi kullanılarak üretilmiş zeytinyağıdır. Bu zeytinyağı için ise erken hasat ve olgun hasat olmak üzere 2 farklı üretim tekniği bulunmaktadır. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, faydası en yüksek olan ve sağlığa eşsiz faydalar sunan zeytinyağı türü olarak öne çıkarken, olgun hasat soğuk sıkım zeytinyağı buna göre bir tık geridedir. Fakat tekil olarak ele alındığında yine diğer yağ türlerine göre oldukça kaliteli bir yapıdadır.

Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi için bazı özel koşullar vardır. Eğer bu koşullar sağlanmıyorsa, zeytinyağı %100 doğal soğuk sıkım zeytinyağı olarak adlandırılmaz ve sağladığı belirtilen hiçbir faydayı sağlamaz. Öz Köyüm’ün aktardığı bilgilere göre; soğuk sıkım zeytinyağı için 26 derece üretim koşulu bulunmaktadır. 26 dereceden yüksek sıcaklıkta üretilen hiçbir zeytinyağı soğuk sıkım yöntemiyle üretilmemiştir.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nasıl Üretilir?

Türkiye’de erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı denilince akla ilk gelen firmalardan olan Öz Köyüm’e soğuk sıkım zeytinyağının nasıl üretildiğini de sorduk. Onlar da; erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı türünün üretimine dair bilgi verdiler. Buna göre; zeytinlerin dalından henüz yeşilken toplanması ve söz konusu toplanan yeşil zeytinlerin soğuk sıkım yöntemi kullanarak yağlarının çıkarılması gerekmektedir.

Üretimde kullanılan yöntemin kontinü yöntemi olması gerekir. Bu yöntem ise bir dizi makineden oluşmakta olan ve günümüz zeytinyağı sektöründe en çok kullanılan yöntem olarak dikkat çekmektedir. Bu yöntem sayesinde zeytinin doğallığına hiçbir şekilde zarar vermeden, içerisindeki zengin gıdaları yok etmeden tamamen kaliteli bir üretim sunulmaktadır.

Zeytin; kontinü yöntemi uygulanırken sıra sıra temizleme, kırma, Malaksasyon ve yağın ayrıştırılması işlemlerinden geçtikten sonra tanklarda yerini almaktadır. Bu işlemlerin hiçbirinde zeytine el ile temas gerçekleştirilmemektedir. Bu sayede hijyen kuralları eksiksiz bir şekilde korunmaktadır.

Soğuk Sıkım Zeytinyağının Faydaları Nelerdir?

Bu denli kritik bir üretim süreci olan soğuk sıkım zeytinyağının birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları direkt olarak fayda adı altında vermek de mümkün değildir. Çünkü cilde faydası ayrı, saça faydası ayrı, genel olarak direkt sağlığa faydası ayrıdır.

Soğuk sıkım zeytinyağının bilinen en önemli faydası metabolizmayı hızlandırmasıdır. Bağırsak hareketlerini tamamen düzene sokan zeytinyağı, özellikle kabızlık gibi sorunların çözümünde oldukça etkilidir. Diyet listelerinde ise en çok önerilen ürün yine zeytinyağı olmaktadır.

Saçları da güçlendiren soğuk sıkım zeytinyağının şampuanları kullanılırsa ya da direkt olarak zeytinyağı uygun adımlarla saça uygulanırsa dökülme, kırılma gibi sorunların önüne geçilecektir. Aynı zamanda cildi gerginleştiren ve gençleştiren zeytinyağı egzama için de kesinlikle önerilen bir şifa kaynağıdır. Egzama bölgesine birkaç gün düzenli uygulama yapıldığı takdirde egzama tamamıyla giderilebilir.

Bununla birlikte soğuk sıkım zeytinyağı aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

Kemikleri güçlendirir

Karaciğeri temizler

Sindirimi düzenler

Stresi azaltır

Saçın ve cildin canlı ve diri görünmesini sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bağırsakları düzene sokar, metabolizma dengesinin oluşmasını sağlar.

Soğuk sıkım zeytinyağı denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen firmalardan biri olan Öz Köyüm; bu alanda 2 kez uluslararası ödüle layık görülmüş ve başarısını sadece ülke çapında değil tüm Dünya’da kanıtlamıştır. Gerek müşteri yorumları, gerekse verilen bilgilere bakıldığında Türkiye’de bu alanda en kaliteli üretim yapan firmalardan biri olduğu sözle değil, direkt olarak yapılan işle kanıtlanmıştır.