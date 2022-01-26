Yumuşak içimli çayın sırrı: Soğuk suyla demlemek

Çay içmek kültürümüzün önemli bir parçası. Muhabbetlerimiz çay ile güzelleşir. Sabah içmeye başladığımız çayı, akşam yatmadan önce de içerek günü kapatırız. Peki en doğru çay demleme metodu hangisi?

Geleneksel içeceğimiz ve can suyumuz olan çayı demleme metodu, genellikle çayın sıcak suyla demlenmesi şeklinde bilinir. Bu haberde çayın soğuk suyla nasıl demlendiğini anlatacağız...

Lezzetli ve sağlıklı bir çay demlemenin sırrı, çayın yanmaması. Yani demliğe çayı koyup altına kaynar su koyarak, ve suyu fazlaca kaynatarak ve hatta bazen demlemeyi unutarak çayı aslında yakıp kurutuyoruz.

Beslenme uzmanları, bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğunu söylüyorlar. Çayın içerisinde tein ve tanenler adlı bileşikler bulunuyor. Yüksek ısıya maruz bırakıldığında bu bileşikler aktif hale geliyor bu da çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.Yani çay yanıyor ve yanmanın etkisiyle bakteri oluşumu gerçekleşiyor. Gelelim çayı en doğru şekilde demleme yöntemine.

EN İYİ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ

Demliğe çayı koyuyoruz.

Üzerine miktarınca ılık suyu ilave ediyoruz.

Alt demliğe yeterince suyu koyup ocağın altını açıyoruz.

Su kaynamaya başladığında üst demlikteki çay ısınarak ve sonra kaynama noktasına gelerek demini yavaş yavaş alıyor.

Böylece çayı yakıp acıtmadan, yumuşak içimli hafif bir çay elde etmiş oluyoruz.

Bu yöntemle çay demleme süresi size biraz uzun gelebilir. Eğer daha çabuk çay demlemek istiyorsanız ikinci bir önerimiz daha var.

Çayın suyunu koyuyoruz.

Çay kaynadıktan sonra üst demliğe kaynar su ilave ediyoruz.

Bu suyun üzerine miktarınca çay koyuyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz.

En lezzetli çayın bakır çaydanlıkta yapılan çay olduğunu da ekleyelim. Bu yöntemlerle demlediğiniz bakır çaydanlıktaki çayınızın tadına inanamayacaksınız.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.