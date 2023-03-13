Sohbet sitesinde tanıştı! Filipinler'den Bursa'ya gelin geldi Bursalı Kemal Ayaz, 5 yıl önce sohbet sitesinden tanıştığı Filipinli Rudylene Louh ile Türk usulü düğünle dünyaevine girdi.

Bursa'da bir firmada kendi işini kuran 35 yaşındaki Kemal Ayaz, internet üzerinden Rudylene Louh ile 2018 yılında sohbet sitesinde tanıştı.

İkili arasında ilişki her geçen gün ilerlerken Rudylene Louh ile Kemal Ayaz arasında aşk başladı.

Yıllar geçse de çift birbirinden vazgeçmezken 12 bin kilometre mesafe aşka engel olmadı ve Rudylene Louh ile Kemal Ayaz, Bursa'daki Türk usulü törenle dünyaevine girdi.

"Dua ettim"

O dönemler garson olarak çalıştığı söyleyen Ayaz, şunları söyledi:

Çalıştığım dönemler durumum yoktu. Uçak bileti için günde 1 lira kumbarama para attım. Ama o şekilde bilet fiyatını toplamam imkansız. Çok pahalı. Bir gün dua ettim. 'Allah'ım sen yardımcı ol' derken babamın işleri açıldı. Ben babamın yanında çalışmaya başladım. İlişkimizi ailesi biliyordu. Bir sene sonra ben annemi de alarak 12 bin kilometre uzaklıktaki Filipinlere kız isteme gittik. Ailesi beni tanıdı. Kültürümüzü tanıttık. Ailesi ile aramızda güçlü sinerji oluştu ve 5- 6 yılda birbirimizi tanıdık. Eşimi aldım Türkiye'ye getirdim.

"Ailelerimiz bizi çok destekledi"

Dünyaevine giren Filipinli Rudylene Louh Ayaz ise şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyordum. Her şey benim için bir dua ve rüyayla başladı. Uzun bir sabır durumu oldu. Ailelerimiz bizi çok destekledi. Her şey yolunda gitti ve ben Türkiye'yi çok sevdim. Burada olmaktan çok mutluyum.

Filipinli gelin, gecede eşi Ayaz ile çifte telli oynadı. Düğün gecesi genç çifti yalnız bırakmayan akraba ve dostları gece boyunca destek oldu.