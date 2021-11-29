Sokak lambaları nasıl çalışıyor? İşte mantığı...

Sokaklarımızı aydınlatan lambaların kendi kendine nasıl yanıp söndüğünü merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.

Ülkemizde neredeyse her sokakta bulunan lambalar, havanın karanlık olma saatine göre devreye girerek etrafı aydınlatır.

Sokaklarda ve otoyollarda görülen lambalar, akşam olduğunda otomatik yanar sabah olunca otomatik söner. Ve herkesin aklına en az bir kere o soru gelir: Bu nasıl oluyor...

Biri gelip düğmeye mi basıyor, şarteli mi kaldırıyor? Tabi ki hayır.

İşte sokak lambalarının çalışma prensipleri...

SOKAK LAMBALARI NASIL ÇALIŞIR?

Güneşin batmasına yakın yanan sokak lambaları, otomatik bir sistem yardımıyla kendiliğinden yanar.

Her yol lambası üzerinde ya da içinde çevredeki ışık miktarını algılayan bir cihaz vardır. Bu cihaza fotosel denmektedir. Fotosel, etrafında ışık olduğunda elektrik akımına izin vermeyen bir cihazdır. Genellikle ağaç, bina gibi etkenlerden aşırı etkilemeyen, sabah güneşini doğrudan alan yüksek yerlerde bulunur. Dolayısıyla yol lambaları gündüz yanmaz.

FOTOSEL MEKANİZMASI

Akşam olup da hava karardığında fotoselin değeri artar. Röleye gelen akım azalır. Rölenin enerjisi kesilir. Açık olan kontaklar kapalı hale geçerek lambayı yakar. Sabah olduğunda ise, fotodirencin değeri azalır. Röleye geçen akım miktarı artar. Röle tekrar enerjilenir. Lambalara bağlı olan kontağı açar. Böylece lambalara akım gitmez ve söner.