- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sokak lezzeti tutkunlarına: Dürüm döner tarifi
Sokak lezzeti tutkunlarına: Dürüm döner tarifi
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 21:15
- Güncelleme : 13.10.2021 - 21:18
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, dürüm döner tarifi için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli dürüm döner tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti evde denemek isteyenler, ''Dürüm döner nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Etin dikey şişte ve ateş karşısında pişirilmesi ile yapılan dönerin icadı 17. asıra kadar dayanıyor. Yaprak yaprak kesilen dönerin lavaş arasında servis edileni dürüm döner olarak adlandırılıyor.
En sevilen sokak lezzetlerinden biri olan dürüm döner, hızlı ve pratik olması nedeniyle evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor.
Peki evde et dürüm döner nasıl yapılır? Dürüm döner için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 13 Ekim MasterChef 2021 evde et dürüm döner tarifi ve malzemeleri...
DÜRÜM DÖNER TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 adet lavaş
- 1 kase patates kızartması
- Yarım paket hazır döner
- Marul salatası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Ketçap
- Mayonez
- Pul biber
- Tuz
DÜRÜM DÖNER NASIL YAPILIR? İŞTE DÜRÜM DÖNER TARİFİ
- Hazır döner için; bir tavaya tereyağı koyup kızdırın.
- Yağ kızmaya başladığında et döneri ekleyerek iki tarafını da kızartın.
- Döneri çıkarttıktan sonra, patatesleri de tavaya ekleyerek kızartın.
- Lavaşın içerisine marul, patates, ketçap, mayonez ve et döneri yerleştirin.
- Üzerine tuz ve pul biber serpiştirdikten sonra iki tarafından kıvırın ve rulo şeklinde sarın.
- Yanmaz tavanın içerisine sardığınız lavaşı alın ve mühürleyin.
- Hazır döner kullanmak istemiyorsanız; dana antrikot etini ince ince dilimleyin veya kasaptan bu şekilde alın.
- Geniş bir kaba zeytinyağı, yoğurt, toz kırmızıbiber ve kekik ekleyerek karıştırın.
- Eti bu marinasyon sosuna ekleyerek buzdolabında yarım saat dinlendirin.
- Ardından tavada önlü arkalı olacak şekilde kızartın.
- Lavaşın içini sevdiğiniz malzemelerle doldurduktan sonra etleri ekleyin ve rulo şeklinde sarın.
- Ardından tavada mühürledikten sonra kibrit patates ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...