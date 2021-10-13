Sokak lezzeti tutkunlarına: Dürüm döner tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan dürüm döner tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki dürüm döner nasıl yapılır? İşte evde et dürüm döner tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, dürüm döner tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli dürüm döner tarifini merak ediyor. Bu nefis lezzeti evde denemek isteyenler, ''Dürüm döner nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Etin dikey şişte ve ateş karşısında pişirilmesi ile yapılan dönerin icadı 17. asıra kadar dayanıyor. Yaprak yaprak kesilen dönerin lavaş arasında servis edileni dürüm döner olarak adlandırılıyor.

En sevilen sokak lezzetlerinden biri olan dürüm döner, hızlı ve pratik olması nedeniyle evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor.

Peki evde et dürüm döner nasıl yapılır? Dürüm döner için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 13 Ekim MasterChef 2021 evde et dürüm döner tarifi ve malzemeleri...

DÜRÜM DÖNER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet lavaş

1 kase patates kızartması

Yarım paket hazır döner

Marul salatası

1 yemek kaşığı tereyağı

Ketçap

Mayonez

Pul biber

Tuz

DÜRÜM DÖNER NASIL YAPILIR? İŞTE DÜRÜM DÖNER TARİFİ