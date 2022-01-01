Sokakta hararetli siyaset ve ekonomi tartışması

Sokakta hararetli siyaset ve ekonomi tartışması

Ekonomiyi değerlendiren karşıt görüşlü vatandaşların tartışması renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin son dönemdeki en önemli gündem maddesi ekonomi.

Özellikle kur dalgalanmalarıyla beraber gelen zamlar vatandaşın tepkisine neden oluyor.

SOKAĞIN EKONOMİ YORUMU

7'den 70'e hemen her vatandaşın gündemi haline gelen ekonomi sokağın da en hararetli tartışma konusu.

Ekonomideki gelişmeleri sorduğumuz sokak röportajımızda yaşanan tartışmalar renkli görüntülere neden oldu.

Sokakta hararetli siyaset ve ekonomi tartışması VİDEO



