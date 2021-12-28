Solmazsa eviniz oluyor: Kokina çiçeğine böyle bakın...

Solmazsa eviniz oluyor: Kokina çiçeğine böyle bakın...

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinanın meyvelerinin bir sonraki yıla kadar üzerinde durmasıyla ev sahibi olunacağına inanılır. Kokina satın alanlar bu nedenle bakımı konusunda da oldukça hassas.

Meyvelerinin harika parlak kırmızı rengiyle adeta yılbaşı ruhunu yansıtan Kokina’nın şans getirdiğine dair bazı rivayetler var.

Özellikle çiçeğin yaprakları 1 sene boyunca solmaz ise ya da çiçek çürümezse diğer sene sizi güzel olayların bekleyeceği söyleniyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, kokina almak için adeta sıraya giriyor. Tabi bakımına dair detaylar da sıklıkla araştırılıyor.

Kokina çiçeğine nasıl bakılır, ne kadar sulamak gerekir gibi sorular merak ediliyor. İşte kokinanızın solmaması için yapmanız gerekenler...

KOKİNA ÇİÇEĞİ BAKIMI

Kokina’nın canlı bir bitki olduğunu unutmayın, bu nedenle elbette bakıma ihtiyaç duyacaktır. Eğer bu güzel çiçeklerin solmamasını istiyorsanız Kokina çiçeği bakımına dair dikkat etmeniz gereken birkaç faktör var.

Kokina çiçeği için ideal olan sıcaklık normal oda sıcaklığıdır. Çok sıcağı da çok soğuğu da sevmez. Bu şekilde çiçek rengini uzun süre boyunca solmadan koruyabilir.

KOKİNA SULANIR MI?

Diğer dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise sulama. Kokina çiçeği suyu pek sevmez, bu nedenle aşırı olmamasına dikkat ederek haftada 1 ya da 2 defa sulamanızda fayda var.

Sulamak için suyu, aşırıya kaçmadan çiçeğin kök kısmından verebilirsiniz. Tekrardan evinizde eğer evcil hayvanınız varsa, Kokina’nın meyvelerini hayvanınızdan uzak tutmanız gerektiğini hatırlatalım, çünkü onlar için zehirli olabilirler.