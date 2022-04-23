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    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale'de yaptı

    SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale'de yaptığı 30 dakikalık gösteride izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
    • 23.04.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 17:18
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    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale'de yaptı

    23 Nisan kutlamalarının en heyecanlılarından biri Çanakkale'de yaşandı.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

    Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığından, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında havalanan SOLOTÜRK, yaklaşık 5 dakika sonra Çanakkale'ye ulaştı.

    Ağızlar açık izlendi

    Çanakkale Boğazı ve Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren Mert, SOLOTÜRK'ün tek kişilik F-16 uçağıyla birbirinden zorlu akrobasi hareketleri yaparak, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

    Tabya boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen ve yaklaşık 20 dakika süren gösteri, Pilot Binbaşı Mert'in uçağıyla halkı selamlamasıyla sona erdi.

    AA'nın haberine göre SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenleri kapsamında yarın ve 25 Nisan'da da Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yapacak.

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale'de yaptı VİDEO

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale de yaptı #1

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale de yaptı #2

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale de yaptı #3

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale de yaptı #4

    SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisini Çanakkale de yaptı #5


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