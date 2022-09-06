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- SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak! Düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı..
SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak! Düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı..
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında SOLOTÜRK F-16 gösteri ekibi Balıkesir semalrında gösteri yapacak..
- 06.09.2022 - 11:52
SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları sebebiyle Balıkesir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Nefes kesen gösterileriyle dünyaya adını duyuran SOLOTÜRK ekibi bugün Balıkesir semalarında vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşatacak.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Milli Gururumuz SOLOTÜRK F-16 GÖSTERİ EKİBİ Balıkesir’de… Düşman İşgalinden Kurtuluşumuzun 100’üncü Yılında SOLOTÜRK Balıkesir Semalarında… Kıymetli Vatandaşlarımızı 6 Eylül Salı Günü 17.30’dan itibaren Balıkesir Merkez Havalimanına Bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.