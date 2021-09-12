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    SOLOTÜRK ekibinden İzmir'de büyüleyen gösteri uçuşu

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir'de büyüleyen gösteri uçuşu

    Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden kaydedilen görüntülerini yayınladı.
    • AA
    • 12.09.2021 - 00:24
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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk havacılığının gururu, yurt içi ve yurt dışında gittikleri her etkinlikte izleyenleri heyecanlandıran ve hayran bırakan  SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, bu kez İzmir semalarındaydı.

    Ekibin gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.

    İZMİR SEMALARINDA NEFES KESEN UÇUŞ

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu fadelere yer verildi:

    "Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir'de büyüleyen gösteri uçuşu-Video

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #1

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #2

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #3

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #4

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #5

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #6

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #7

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #8

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #9

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #10

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #11

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #12

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #13

    SOLOTÜRK ekibinden İzmir de büyüleyen gösteri uçuşu #14

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