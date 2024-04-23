SOLOTÜRK'ün Çanakkale gösterisi, 23 Nisan kutlamalarına damga vurdu Çanakkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hamidiye Tabyası'nda SOLOTÜRK gösterisi ilgi ile izlendi.

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İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Bayram etkinlikleri kapsamında Hamidiye Tabyasında çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

F-16 pilotlarının alçak uçtu

Gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. 10 dakika süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, nefesleri kesti.

Uçuş, Anadolu Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirildi

Anadolu Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)