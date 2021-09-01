Somer Şef'in tarifiyle: Tadına doyum olmayan ev yapımı baklava tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan evde baklava tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki evde baklava nasıl yapılır? İşte evde baklava tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, evde baklavanın nasıl hazırlanacağına dair püf nokları anlatan Somer Şef, yarışmacılara baklava yapımının inceliklerini aktarıyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise evde baklava tarifini merak ediyor. Hazır baklava almak yerine evde hazırlamak isteyenler, ''Evde baklava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Ayrı bir maharet isteyen el açması baklava, incecik açılmış yufkasının yanında bol malzemesiyle damak çatlatır cinsten. Cevizlisi, fındıklısı birçok çeşidi olan baklavanın bol fıstıklısının tadına doyum olmaz.

Peki, evde baklava nasıl yapılır? Evde baklava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Baklava şerbeti nasıl yapılır? İşte 1 Eylül MasterChef 2021 evde baklava tarifi ve malzemeleri...

BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

½ çay bardağı sıvı yağ

½ çay bardağı süt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sirke

¼ çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı su

4 su bardağı un

Açmak için:

1 su bardağı nişasta

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

¼ adetlimonun suyu

İçi için:

250 gram toz Antep fıstığı

50 gram file Antep fıstığı

Üzeri ve katları için:

250 gram eritilmiş tereyağı

BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlamak için:

Derin bir kabın içerisinde tereyağı, sıvı yağ, süt, yumurta, sirke, tuz, yoğurt ve suyu birleştirin, güzelce karıştırın.

Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın, toparlandıktan sonra tezgaha alın ve un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru 24 eşit parçaya bölüp beze haline getirin.

Tezgaha bol nişasta serpin ve bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız bezelerin üzerini temiz bir bez ile örterek 40 dakika dinlendirin.

Hamuru açma ve birleştirme aşaması:

Tezgahı hafifçe nişastalayın. Ardından bezelerin üzerine nişasta serperek birkaç tanesini üst üste koyup tepsinizin genişliğinde açmaya başlayın.

Tüm bezelere aynı işlemi uyguladıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın ve bir tanesini tereyağı ile yağlanmış tepsiye serin.

Açtığınız yufkaları alt katman ve üstl katman olmak üzere ikiye bölün. İlk katları sermeye başlayın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürün.

Ortasına fıstığı serin.

Diğer katları da çıktıktan ve aralarına eritilmiş tereyağı sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla hafifçe karelere bölün.

Üzerine de kalan tereyağını ekledikten sonra 195 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Ardından fırını 180 dereceye indirip 35 dakika daha kontrollü olarak pişirin.

Çıkarıp sıcak baklavaya sıcak şerbetini verin. Çektikten sonra üzerine fıstık serpiştirip servis edin.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tepsi baklava için en uygun şerbet 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı sudan hazırlanan bir şerbettir.

Şerbetinizi daha büyük bir tepside hazırlıyorsanız 1 bardak daha artırarak 4 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz.