Kamerun'un batısında yaşayan Bamilikeler, sömürgeci güçlerin öldürüp Metche Şelalesi'ne attığı atalarının ruhunun hala orada yaşadığına inanıyor.

Kamerun’un batısında yaşayan en büyük Orta Afrika topluluklarından Bamilike etnik grubu, doğadaki her şeyin bir ruha sahip olduğunu savunan Animist görüşünü benimsiyor.

RUHLARININ DEFNEDİLDİĞİ YERDE KALDIĞINA İNANIYORLAR

Ölen yakınlarının kendilerini terk etmediğine inanan Bamilikeler, ölülerin vücutlarının yok olduğuna ancak ruhlarının defnedildikleri yerde kaldığını düşünüyor.

EVLERİNİN ÖNÜNE DEFNEDİYORLAR

Eski kültürlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan Bamilikeler, ölen yakınlarının yaklaşık bir ay süren cenaze töreninin ardından hemen evlerinin önüne defnediyor.

Sömürgecilerin öldürdüğü yakınlarının nehirde yaşadığına inanan Bamilikeler - VİDEO

SÖMÜRGECİLER, ATALARINI ÖLDÜRÜP ŞELALEYE ATTI

Kamerunlu sosyolog Muhammed Pagna, Bamilike halkının Animist geleneklerini ve Metche Şelalesi'nin (Chute de la Metché) Bamilikeler için önemini anlattı.

Bafoussam şehrine 10 kilometre mesafede bulunan Metche Şelalesi'nin, Bamilike halkı için çok kutsal bir yer olduğunu vurgulayan Pagna, “Sömürgeci güçler, öldürdükleri Bamilikeleri Metche Şelalesi'ne attı.” dedi.

Bamilekelerin, atalarının ruhlarının hala Metche Şelalesi'nde olduğuna inandıklarını belirten Pagna, bütün Animistlerin atalarıyla buluşmak için şelaleye gidip onlardan yardım istediklerini söyledi.

ATALARINDAN YARDIM İSTİYORLAR

Pagna, şelaleye giden Bamilikelerin önce suyla yıkanıp arındığını ve ardından atalarına yiyecekler ikram edip onlardan yardım talep ettiğini anlattı.

Bamilike halkının bütün yaşamlarını Animist inançlara göre şekillendirdiğini vurgulayan Pagna, "Bir Bamilike yeni bir proje yapacaksa, yeni bir iş arıyorsa, yeni bir eş arıyorsa ilk önce atalarına döner." dedi.

ÖLÜLERÜNİN KAFATASLARINI SAKLIYORLAR

Bamilikelerin atalarıyla ilişkisini kesen insanların başarılı ve sağlıklı olamayacağına inandıklarını söyleyen Pagna, "Animist Bamilikeler, ölen yakınlarının kafataslarını evlerinde muhafaza ediyor." ifadesini kullandı.

Bamilikelerin kestikleri kafataslarını evlerinde kimsenin görmeyeceği yerlerde sakladığını vurgulayan Pagna, Animistlerin hayatlarında herhangi bir problem yaşadıkları zaman ölülerine yemek, tuz, mısır ve et gibi besinler ikram edip, dertlerini paylaşarak onlardan yardım istediklerini söyledi.

Bamilikelerin iletişim kurdukları atalarının bazen rüyalarına girerek bazen bir simgeyle kendilerine yol gösterdiğine inandıklarını aktaran Pagna, şunları kaydetti:

"Bir örnek verecek olursam; sürekli hastalanan bir öğretmen arkadaşımız vardı. Bir gün bana 'Annemin mezarına gidip kafatasını çıkarmadığım için çok problemim var.' dedi. Ben de ona 'Sen bir öğretmensin, nasıl böyle bir şeye inanabiliyorsun.' dedim ama bir gün annesinin mezarına gitti, kafatasını çıkardı, geri döndü ve şu anda daha iyi olduğunu söylüyor."





ATALARINDAN YOLLARINI AÇMALARINI İSTİYORLAR

Metche Şelalesi yakınlarındaki Dschang şehrinde yaşayan Bamilike Ndongo Ze ise yaptığı açıklamada, "Atalarımıza kola, tuz, keçi eti ikram edip onlardan bize yardımcı olmalarını istiyoruz, bizim yolumuzu açmalarını istiyoruz." dedi.

Fransız sömürgeci güçlerin ailesini öldürüp şelaleye attığını anlatan Ze, ölen yakınlarının ruhunu hissettiğini, onlarla muhabbet ettiğini, bütün dertlerini onlarla paylaştığını ve atalarının kendisine yardımcı olduğunu iddia etti.