Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 sıcaklık raporunda, ekimde sıcaklığın en yüksek görüldüğü il Antalya oldu. En düşük sıcaklığın yaşandığı Erzurum ile arasında 50 derecelik fark yaşandı.

Türkiye genelinde bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Vatandaşların 'eyyam-ı bahur' sıcaklarıyla mücadelesi de uzun sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 2022 yılının sıcaklık raporunu açıkladı. Rapora göre, son 52 yılın en sıcak 12'nci ekim ayı yaşandı.

Sıcaklığın en yüksek görüldüğü il Antalya

Bu yıl ekim ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre kıyasla Bolu çevresinde mevsim normallerinin altında görüldü.

Antalya ise 41,2 dereceyle en yüksek sıcaklığın görüldüğü il oldu.

DHA'nın aktarımına göre; uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece iken, bu yıl ise sıcaklık 16,3 derece olarak gerçekleşti.

50 derecelik fark yaşandı

Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 41,2 dereceyle Antalya'da gözlendi. İki il arasında yaşanan 50 derecelik fark ise dikkat çekti.

Ekstrem sıcaklık yaşanan bölgeler

Bu yılın ekim ayında 18 noktada yaşanan ekstrem sıcaklıklar şu şekilde;

Antalya 41,2 derece,

Cizre 40,2,

Finike 39,3,

Kaş 35,1,

Karaman ve Çumra 34,

Burdur 33,6,

Isparta 33,5,

Karapınar 33,3,

Emirdağ 32,7,

Akşehir 32,6,

Elazığ 32,4,

Konya 32,3,

Seydişehir 32,3,

Eğirdir 32,2,

Şırnak 32,1,

Beyşehir 31,4,

Doğubeyazıt 28,9 derece.

Bölgelerde sıcaklık durumu

Bölgesel değerlendirmeler ise şöyle;

Marmara'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 dereceyken, bu yıl 16,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 1 derece ile Çorlu ve Lüleburgaz'da, en yüksek 34,4 derece ile Balıkesir'de ölçüldü.

Ege'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,2 dereceyken, bu yıl 17,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 1,8 derece Kütahya'da, en yüksek 37,4 derece Milas'ta gözlendi.

Akdeniz'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,4 dereceyken, bu yıl 20,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 3,1 derece Göksun'da, en yüksek 41,2 derece Antalya'da görüldü.

İç Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,7 dereceyken, bu yıl 12,5 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7,5 derece Kangal'da, en yüksek 34,0 derece Karaman ve Çumra'da yaşandı.

Karadeniz'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,6 derece iken, bu yıl 14,4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 2,2 derece Bayburt'ta, en yüksek 32,6 derece Düzce'de ölçüldü.

Doğu Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,1 dereceyken, bu yıl 13,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece Erzurum'da, en yüksek 32,9 derece Palu'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,5 dereceyken, bu yıl 21 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,8 derece Batman'da, en yüksek 40,2 derece Cizre'de yaşandı.

















