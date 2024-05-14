Son 53 yılın en sıcak nisan ayı geride kaldı Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti..

AA & Ensonhaber

Küresel ısınmanın etkileri gözle görülür şekilde yaşanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

Son 53 yılın en sıcak nisan ayı

Geçen ay son 53 yılın en sıcak nisan ayının yaşandığını ifade eden Özhaseki, nisanda Türkiye genelinde sıcaklık ortalamasının 16,6 derece olduğunu ve normallerinin 4,3 derece üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

En yüksek sıcaklık 38,9 olarak ölçüldü

Bakan Özhaseki, en düşük sıcaklığın eksi 9,4 derece ile Kayseri Sarız'da, en yüksek sıcaklığın ise 38,9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldüğünü söyledi.

Verilere göre Kasım 2023 ile Nisan 2024 arasındaki 6 aylık dönemde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz'de değişen şiddette kuraklık izlendiğini ifade eden Özhaseki, Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasındaki 12 aylık dönemde de Antalya'nın Finike, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ile Karaman, Kahramanmaraş ve çevrelerinde orta şiddetli, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ordu çevrelerinde ise hafif şiddette meteorolojik kuraklık izlendiğini aktardı.

Yağışlar yüzde 3,9 arttı

Özhaseki, 1 Ekim 2023 ile 8 Mayıs 2024 arasında Türkiye genelinde yağışların yüzde 3,9 arttığının altını çizdi.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde, yağışlarda mevsim normallerine göre artış yaşandığını aktaran Özhaseki, en fazla yağış artışının ise yüzde 27 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve çocuklara sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için iklim değişikliğine karşı tüm dünyada hep birlikte, el ele vererek mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.