Son dakika: Muhteşem hafta sonu başlıyor! Önce yavaş gelecek sonra hızını artıracak...

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Kasım ayında bol yağış almaya başlayan Türkiye, yazın kavurucu sıcaklarını unutmaya başladı.
Bu yağışlar sayesinde barajlar dolarken, kısa süreli ara hafta sonuyla birlilkte sona erecek.
Bir sıcak bir soğuk havanın etkisinde olan ülkemiz, hafta sonu tamamen yağışlı havanın etkisine girecek.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hafta sonu için uyardı.
Hafta sonu plan yapanlara kötü haber
Kerem Ökten, hafta sonu dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi;
Evet. Muhteşem haftasonu başlıyor. Bu gece cephe sistemi Ülkemize geliyor. Yağmur, şimşek, kar, fırtına, soğuk vs. hepsi var. Aralıksız takip yapacağız. Bu haftasonu bana uyku yok. Sizler de bana takılın ve tüm dertlerinizi unutun...