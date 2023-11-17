Son dakika: Muhteşem hafta sonu başlıyor! Önce yavaş gelecek sonra hızını artıracak... Meteorolojik kaynaklar, hafta sonu için tüm Türkiye'ye uyarı yaptı. Uyarıyı dikkate alarak, hafta sonu evden çıkmamak akıllıca olacaktır.

ensonhaber.com

Kasım ayında bol yağış almaya başlayan Türkiye, yazın kavurucu sıcaklarını unutmaya başladı.

Bu yağışlar sayesinde barajlar dolarken, kısa süreli ara hafta sonuyla birlilkte sona erecek.

Bir sıcak bir soğuk havanın etkisinde olan ülkemiz, hafta sonu tamamen yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hafta sonu için uyardı.

Hafta sonu plan yapanlara kötü haber

Kerem Ökten, hafta sonu dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi;