Son dönemde kullanımı artmıştı! Airfryer'in sağlığa zararı var mı? Airfryer kanser yapar mı?

Son dönemde kullanımı artmıştı! Airfryer'in sağlığa zararı var mı? Airfryer kanser yapar mı?

Airfryer, son dönemlerde kullanılan yeni nesil pişirme aletlerinden biri olarak biliniyor. Peki birkaç sene önce hayatımıza giren ve bugün sıklıkla herkesin kullandığı airfryer sağlığa zararlı mı?

Son dönemde oldukça revaçta olan Airfryer sıcak havayı besinlerin çevresinde dolaştırarak besinlerin pişmesini ve kızarmasını sağlıyor.yediğimiz yemeklere ve kızartmalara daha az yağda kızartma işlemi uyguluyor.

Airfryer neler pişiriyor?

Patates, sebze, balık, köfte, patates, tavuk, et yemekleri, hatta ızgara bile yapabilen airfrey, pizza, kek, ekmek gibi hamur işlerini de rahatlıkla yapabiliyor. Kullanım alanın çok geniş olmasından dolayı son zamanlarda insanlar tarafından çok fazla tercih ediliyor. Zaman kazanmak isteyen insanların bir numaralı tercihi olmaktadır.

Airfryer kansere yol açar mı?

Çoğu insanın kullandığı ve neredeyse her mutfakta bulunan bu aletle ilgili değerlendirmeler nasıl? Besinleri pişirirken hastalıklara yol açıyor mu ? Kansere yol açabilir mi? Az miktarda yağ ile kızarma işlemi sağlayan airfryer, kanserle ilgili bir madde olan "akrilamid" oluşumunda derin yağda kızartmaya göre yüzde 90'a kadar azalma olduğu söyleniyor. Bu nedenle airfryerde pişirmenin kanser riskini azaltmış olduğunu söyleyebiliriz.

Airfryer sağlıklı mı?

Bu cihazlara şu an tamamen sağlıklı diyemeyiz. Sıcak hava fritözleri; zararları tam olarak bilinmemektedir. Fritözler diğer potansiyel zararlı bileşiklere yol açabilir.

Hava fritözleri radyasyona uğramaya sebep olur mu?

Hava fritözlerinin radyasyona yol açamayacağı düşünülmektedir. Radyasyon üretecek fakat bu radyasyon insan vücuduna zarar vermeyeceği söylenmektedir. Sıcak hava fritözleri, pişirme esnasında kızılötesi radyasyon veya mikrodalga radyasyonu kullanmadığından dolayı sıkıntı yaşanmayacağı söyleniyor.