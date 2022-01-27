Son haliyle 'Pes' dedirtti! Kırmızı Kurukafa'ya benzemek için akılalmaz ameliyatlar geçiren adam

Venezuela'da yaşayan Henry Rodriguez, Marvel kahramanı Red Skull'a benzemek için sayısız operasyon geçirdi. Değişimiyle herkesi şaşırtan Rodriguez, aynaya baktığında mutlu hissettiğini söyledi.

Venezuela'nın Karakas şehrinde yaşayan dövme sanatçısı Henry Rodriguez, ''Captain America'' filmindeki kurgusal karakter ''Red Skull'' (Kırmızı Kurukafa) karakterine benzemek için bir dizi estetik operasyon geçirdi.

'Red Skull'a benzemek için gözlerinin içine kadar vücudunun birçok yerine dövme yaptıran Venezuelalı adam, burnunun bir kısmını aldırdı, yüzünü tamamen kırmızıya boyattı ve alnına boynuz ekletti.

Şu ana kadar 30 bin sterlin (yaklaşık 550 bin TL) 37 yaşındaki Henry, geçirdiği ameliyatlar sonrasında sıra dışı bir görünüme büründü.

Aaron adında bir oğlu olan Rodriguez, Rodriguez, pek çok insanın kendisine önyargıyla baktığını fakat kendisi için önemli olan tek şeyin ailesinin onun hakkında ne düşündüğü olduğunu ifade ediyor.

''KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORUM''

Küçüklüğünden beri farklı görünmeyi sevdiğini ve bir Marvel karakterine benzemeyi hep hayal ettiğini belirten Rodriguez, ''Çocukluğumdan beri farklı olan her şeyi sevdim. Marvel Evreni'ne her zaman yakın bir ilgi duydum. Kendimi küçüklüğümden beri gerçekten hayran olduğum bu harika çizgi roman karakterine dönüştürmek istedim. Kendimi mutlu hissediyorum, önemli olan bu.'' dedi.

DEĞİŞİM SÜRECİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Çocukluğundan beri Red Skull karakterine hayran olduğunu dile getiren Rodriguez, yaptırdığı işlemlerden sonra çektirdiği tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

İLK OLARAK DÖVMELERLE BAŞLADI

Kendisi de bir dövme sanatçısı olan Rodriguez, değişim sürecine göz bebeklerine siyah mürekkep enjekte ettirerek başladı.

Sonrasında burnunun bir kısmını aldırdı ve kulak memelerinin kesilmesi için ağrılı bir ameliyat geçirdi. 2012 yılında tamamen değişmeye karar vererek dilini çatallı bir görünüme kavuşturdu.

Son adımda ise cildinin altına implantlar yerleştirilmesini sağlayan Henry, boynuz görüntüsünü elde etti. İşlemlerin aşamalı olduğunu ve beklediğinden daha uzun sürdüğünü belirten Rodriguez, yüzüne işlem yaptırmaya devam edeceğini söyledi.